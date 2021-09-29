特斯拉馬斯克：拜登電動車政策遭工會操弄 非友善政權

美國特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在 28 日批評拜登政府「不是友善政權」，認為拜登的電動車政策遭到汽車工會操弄。

據《路透社》報導，馬斯克在美國加州舉行的 Code 大會 (Code Conference) 上，針對 8 月於白宮舉辦的一場電動車相關會議提出批評。該場於白宮舉行的會議，特斯拉以外的汽車大廠都受邀參加。

馬斯克在小組討論中提到，該場會議完全沒有提到特斯拉，還稱讚通用 (GM-US)、福特 (F-US) 引領著電動車革命。他覺得如此言論有所偏頗，也認為拜登政權並不友善、似乎被工會控制住。白宮沒有對馬斯克的發言評論。

美國總統拜登在今 (2021) 年 8 月簽署一項行政命令，目標在 2030 年之前，新車銷售的 50% 必須是電動車。通用、福特及克萊斯勒母公司 Stellantis(STLA-US) 也共同宣布，他們目標在 2030 年之前，美國全年的電動車銷售要達到 40% 至 50% 水準。

美國聯合汽車工會 (UAW) 的成員，包含全美前三大汽車公司的 15 萬名左右員工，比例最為突出。

白宮發言人莎琪曾經在 8 月被問到，馬斯克未獲邀參加會議的理由，是否和特斯拉員工沒有參加工會有關，當時莎琪答覆「請你自己來下結論」，相當耐人尋味。