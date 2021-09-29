電子股遭空軍狙擊 台股崩跌325點收16855點 失守半年線

美國科技股周二重挫，晶圓雙雄 ADR 也大跌逾 3%，台股今 (29) 日開盤大跳水，摜破萬七，限電受害股成為空方狙擊標的，投信季底作帳變結帳，資金撤出大型電子權值股，金融、傳產同步走弱，終場指數崩跌 325.98 點，收在 16855.46 點，成交值放大至 3234.21 億元。

台積電今天股價重挫近 3%，最低跌至 577 元，終場收 580 元，摜破半年線，單日市值蒸發 3630 億元；聯電同步跌逾 3%，收 63 元；晶圓代工廠世界先進股價重摔逾 7%，收 144.5 元。

半導體族群慘遭空方狙擊，聯發科大跌超過 4%，終場收 913 元，聚積、譜瑞 - KY、敦泰等重挫逾半根停板，瑞昱、聯詠、力旺也有 3% 以上的跌幅。封測族群同樣一片綠油油，日月光投控下挫近 6%，菱生、華泰、華東、南茂等皆跌逾半根停板。

受中國限電衝擊，PCB 及關鍵材料 CCL、被動元件等電子零組件族群也成為重災區，IC 載板大廠南電跌逾 9%、景碩股價重摔 6%；凱美持續破底，創去年底以來新低；台光電江蘇產能占比高達 43%，今天重挫逾半根停板，收 214.5 元。

塑化族群仍為今天多頭指標，中國祭出限電政策，多家中國 EVA 廠供給更為吃緊，台廠喜迎轉單潮，華夏今天一度逼近漲停價，但午盤後漲勢逐漸收斂，收漲 5%，台塑、台聚、台達化也湧現賣壓，股價由紅翻黑。

布蘭特原油期貨價衝破每桶 80 美元大關，市場看好油電燃氣類股第四季營運，資金持續湧進台塑化，今日股價重返百元，終場上漲逾 2%，收在 102 元，欣天然、大台北也在盤上表現。