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緯穎看供應鏈缺料難解 至少延續至明年中

鉅亨網記者劉韋廷 台北
緯穎副董事長暨執行長洪麗甯(右)。(圖:緯穎提供)
緯穎副董事長暨執行長洪麗甯(右)。(圖:緯穎提供)
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緯穎缺料雲端伺服器啟碁洪麗甯南科

全球供應鏈持續受到半導體缺料、貨運物流、中國限電措施等多重因素影響，雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 副董事長暨執行長洪麗甯今 (29) 日表示，第四季缺料狀況仍相當嚴峻，將左右出貨表現，也預期此波缺料將一路持續到明年中。

洪麗甯解釋，多數半導體上游廠商新產能都預計要到明年底、後來才會開出，因此認為整體供應鏈吃緊狀態將至少延續至明年中，加上汽車等其他產品需求暢旺，也都讓料況供給出現排擠效應。

洪麗甯進一步指出，缺料狀況一直都在，採購人員每天都在追料，內部也積極與客戶協調，透過改設計、替代料等方式因應，但仍無法 100% 滿足客戶需求，受料況吃緊影響，也無法預估第四季出貨狀況。

面對近期中國限電措施，洪麗甯指出，確實會對營運造成部分衝擊，不過短期透過庫存備料降低影響，但若狀況持續，也不利 PCB、機構件、基板等上游材料取得。

產能擴充方面，緯穎目前馬來西亞、台灣擴產進度持續進行中，也規劃未來向啟碁 (6285-TW) 進一步承租或購入其餘南科兩層樓廠辦，將 SMT 業務集中南科、墨西哥廠，洪麗甯透露，近期也持續與南科詢問租地事宜，力拚強化生產彈性。

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