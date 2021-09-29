〈書摘〉覺醒的你‧導引練習手札：超越自我的旅程

你有沒有注意到，你腦袋裡的對話從來不曾停止，一直在進行著？你想過它為什麼講個不停嗎？講的內容和時機又是如何決定的呢？有多少成真？又有多少是要緊的？如果你現在聽見：「我不知道你在說什麼，腦袋裡根本沒有任何聲音！」——這正是這裡所說的那個在腦中說話的聲音。

開始練習去注意自己的念頭。你並非那些念頭──它們只是你覺知的對象而已。

當你閉上眼睛聆聽內在聲音時，聽到了哪些念頭？覺知腦袋在說話，是什麼感覺？

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讓自己從喋喋不休之中解脫的最佳方式是退後，冷眼以對。只要將那個「聲音」當作對你說話的發聲裝置就好，別花心思，只要看著它。無論那「聲音」說什麼，都一樣；不管內容好壞，世俗或神聖，都無所謂，因為它仍只是你腦袋裡說話的聲音。

閉上眼睛，在腦中說一件你明知並非事實的事，例如「我的狗是藍色的」。你有沒有察覺，要你的腦子這樣說完全不成問題。你或許沒有意識到，但你內在的聲音經常說一些並不為真的事。你的腦袋可以（也將會）說任何事，而不要它說什麼便相信什麼，就是我們的責任了。

想想看，有沒有哪一次你腦中的聲音告訴你某件事，結果那件事並不是真的？把那個經驗寫下來。你有沒有發現，你腦袋裡的聲音跟你是分開的，而且它什麼事都有可能說？

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你的內在生命有兩個不同的面向：第一個，是你，覺知者，見證者，固執意念的中心；另一個，是你觀察的對象。問題是，你觀察的那個部分永遠不會住口。如果能擺脫那個部分，即使只是片刻，那份安詳與平靜會是你擁有過最美好的假期。

要了解內在的聲音有多聒噪有個簡單的方法，就是趁洗澡時留意一下。你只是安靜地清洗身體，或是腦中一直喋喋不休呢？你會發現它說個不停──也許在計畫一天的行程，或抱怨帳單，或夢想未來。內在對話不曾暫歇──無論是在洗澡、開車或搭公車時，但有一部分的你就只是在覺知這些對話。那個部分，見證者，總是沉默不語。想像一下，自己只是安靜地洗澡或坐在車裡，會是什麼體驗。

寫下洗澡時腦中出現的對話。它是有幫助的、惱人的、正面的或負面的呢？其中有多少是真的有必要的？

擺脫由自己的念頭引發的持續噪音，會是什麼體驗？把它寫下來。

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經驗一刻又一刻地進入，而你正在學習與成長。你的心與頭腦在擴展，你在很深的層次上被觸動。如果經驗是最好的老師，那麼沒有任何事物能與生命的經驗相比。

所謂過生活，就是體驗通過你的這個瞬間，然後體驗下一瞬間，然後再下一瞬間。許多不同的經驗會進入並通過你，正確運作時，這是個非凡的系統。如果可以活在那種狀態中，你會是個完全覺知的人。覺醒者就是這樣活在「當下」的。他們當下存在，生命當下存在，而整個生命正通過他們。想像一下，如果在每個生命經驗中，你都完全活在當下，讓它碰觸到你存在的深處，會是什麼感覺。每個瞬間都會是刺激又動人的經驗，因為你完全敞開來，而生命會直接流過你。

每個人生命中都有過刻骨銘心的感動經驗。花點時間回想某個你覺得全然滿足的時刻。你也許正在開車，拐進一條路，忽然撞見極美的夕陽──散發橙黃與洋紅的美麗光芒。那是你見過最美的事物，令你充滿敬畏、感激與滿足的心情。每個瞬間都能讓你像這樣深受感動。

如果每個瞬間都碰觸到你的生命深處，會是什麼樣的體驗？請寫下來。你的肺臟在呼吸、你可以走路、鳥可以鳴唱、一個脾氣暴躁的人可以對你吼叫，都令你極度震撼、激動。你能讓每個瞬間都觸及靈魂嗎？

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歸根結柢，如果內在有困擾，你就必須做選擇：可以往外發展以避免有所感覺，藉此彌補那個困擾的缺陷；或者，你可以直接去除刺，而不把生活的焦點放在上面。

別懷疑你去除內在困擾根本原因的能力，它真的有可能消失。你可以深入觀察內在，觸及你的存在核心，並決定你不希望你最脆弱的部分主宰你的生活，你想擺脫它。你想要和人說話，是因為發現他們很有趣，而不是因為你寂寞；你想要和人建立關係，是因為你真的喜歡對方，而不是因為需要對方喜歡你；你想要愛，是因為你真的愛，而不是因為你需要避開內在的問題。你如何讓自己自由？在最深的意義上，你藉由找到自己而讓自己自由。

花幾分鐘確認你正與之搏鬥的心中之刺，覺察和這根刺有關的念頭（「我無法相信自己竟然那麼說，真是太蠢了。經過這麼長的時間，我再次見到那些人還是很尷尬。」），留意身體回應這些念頭的方式。是否覺得緊繃？心是否有一種往下掉的感覺？當你察覺這些念頭與感覺出現時，做五次深呼吸。這個內在困擾不是你，無須讓它主宰你的生活。

現在，反思並寫下來。問自己：誰在看此事？誰在看這些情緒？你有看到只要不再認同這些刺便能讓自己自由的可能性嗎？

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如果真的想看清你做事的理由，就別去做，然後看看會發生什麼事。假設你有菸癮，若決定戒菸，很快就面臨想抽菸的衝動；若能熬過去，你就會看見這些衝動的起因是什麼。同樣地，吃得太多、為什麼這樣打扮，也是有原因的。你做每件事都有理由。若想看清你為什麼如此關心自己的穿著與髮型，只要一天別理它就好——早上醒來後蓬頭垢面地出門，看看你內在的能量會怎樣。看看當你不做會讓自己感到舒服自在的事情時，會發生些什麼。你看見的，便是你做這些事的原因。

今天，挑一件你為了讓自己感覺較好而習慣去做的事，然後下定決心熬過做這件事的衝動。有什麼浮現出來了？探索這個感覺，並寫下你養成這個習慣的原因。

你現在與「自我」（ego）面對面了──注意它有多強大。如果真的想要，你會比它更強大嗎？

來源：方智出版