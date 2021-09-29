 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

前有狼後有虎

許豐祿分析師(永誠國際投顧)
前有狼後有虎。(圖:shutterstock)
前有狼後有虎。(圖:shutterstock)
Tag
台股許豐祿永誠國際投顧

中國政策調控資本市場，美國政黨互爭美債殖利率飆升，國債上限緊張。前有狼後有虎台股上週挺過恆大地產破產，前兩天挺過中國限電昨晚又來了美國國債問題，今天指數重挫個股大跌，利空測底終於破底，控盤者還有沒有招？

盤面：面板底部反彈、記憶體不再大跌、電池題材股大漲；強勢股補跌：第三代半導體化合物回檔、IP 股創高回落，資金亂竄昨天造紙今天塑化、肥料，沒有太多邏輯可言。

然而股市永遠都有不確定的東西，操作有重心才不會像羚羊一樣被人趕來趕去，指數持續看在 17000-18000 區間整理，跌破 17000 點就是超跌買點；買什麼？高科技股是唯一出路！

國債導致美國高科技股重挫，但是美國股票真是貴還有迷因股，台股本益比超低，拉回是買點：

晶豪科 (3006-TW) 上半年 6.92 元 7/8 月營收接連創歷史新高，值得注意。

聯茂 (6213-TW) 上半年 4.51 元: 7/8 兩月營收連續創歷史新高，值得注意。

一詮 (2486-TW) 上半年 1.06 元：7/8 兩月營收連續創高，值得注意。

Telegram 官方頻道：https://t.me/fsb688

Line@頻道：https://line.me/R/ti/p/%40354hudvs

專人諮詢：02-25415555

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
晶豪科3006聯茂6213一詮2486
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞