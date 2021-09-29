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【台股龍捲風】舉債上限、十年期公債殖利率 都是為了下跌找理由 這類股壓回要留意了

徐照興分析師(永誠國際投顧)
【台股龍捲風】舉債上限、十年期公債殖利率 都是為了下跌找理由 這類股壓回要留意了。(圖:shutterstock)
【台股龍捲風】舉債上限、十年期公債殖利率 都是為了下跌找理由 這類股壓回要留意了。(圖:shutterstock)
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徐照興永誠國際投顧台股

 今天大家圍繞的話題肯定是「舉債上限」、「十年期公債殖利率」事件，傻子都知道美國公債不會倒，而政府關門更是家常便飯，重點是「已知的利空」還跌，這就格外耐人尋味，先前筆者就提醒大家行情怪怪的，加上中國的限電政策，都讓全球股市出現波動，而塑化股華夏 (1305-TW)、亞聚 (1308-TW)、聯成 (1313-TW)、台塑 (1301-TW) 、中石化 (1314-TW) 及國喬 (1312-TW) 雖然表現相對強，但我們的持股亞聚 (1308-TW) 也於早盤帶領大家先出，代表大家都做很短，操作都不能用追的，很容易受傷！可參閱今日節目：https://youtu.be/Qzi1fpxZhF4

行情短短 2 天跌了 512 點，法人賣超 486 億，行情還會再跌嗎？永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股 NASDAQ、費半日 KD 已轉為死亡交叉，對應到台股 (電子會較弱勢) 而道瓊目前還黃金交叉對於台股，金融傳產會較為有利，投資人可往這方面去思考，但目前仍為區間整理，操作面都不用追高殺低。

電子：低軌衛星 (2314-TW) 台揚還是強勢，同族群公準 (3178-TW)、昇達科 (3491-TW) 震盪就可留意，而美光即將公布新一季的財報，目前盤後股價下跌，但記憶體這族群已大跌一波了，留意利空不跌的反轉點，而傳產股龍燈 (4141-TW) 漲停、台肥 (1722-TW) 波段，也許「鹼報價」概念股也會有機會

來到 9 月份底，明天收月線，行情已連續 2 個月波動，時近第 4 季，操作的難度肯定加大，雖會有新族群出現，但大部分個股基期都很高，操作都不用追已漲多的個股。

今日雖然指數如預期大跌，但我們卻高興不起來，原因其實很簡單，因為大部分只會做多的投資人，眼看反彈格局這麼快就結束，都還沒解套，甚至套更多，其實這裡就是「區間盤」，不會爆漲，也不會暴跌，所以衝高要賣 (空)，壓回要補 (多)，操作要夠靈活，不要死多頭，或死空頭，會賺錢的股票，不論多空，都可賺錢！很多股票不會一次反彈到你的成本，所以要先到壓力區賣一部分，壓回再接，這樣多做幾趟價差，才能弭補損失！

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

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