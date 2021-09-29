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美國10年期公債殖利率飆升 科技股評價修正潮即將來臨？

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
美國10年期公債殖利率飆升 科技股評價修正潮即將來臨？。(圖:shutterstock)
美國10年期公債殖利率飆升 科技股評價修正潮即將來臨？。(圖:shutterstock)
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10 年期公債殖利率飆破 1.5%

紐約債市 9 月 28 日尾盤時，對聯準會 (Fed) 利率政策較為敏感的美國 2 年期公債殖利率上升至 0.305%，創 2020 年 3 月 25 日以來新高；10 年期公債殖利率上漲 5.2 個基點至 1.534%，創 6 月 25 日以來新高。根據 M 平方資料顯示(下圖)，10 年期公債殖利率與科技股呈高度負相關。

公債殖利率造成的大跌台股早已習慣

如下圖所示，公債殖利率造成的大跌，只會在殖利率突破 1.5% 的 2-3 天內，對台股造成影響，後續台股都會再更強勢反彈，屢試不爽。

公債殖利率大漲如何選股

隨著公債殖利率飆升，科技股爆發估值評價修正潮，在此時，根據過往經驗，可重點關注，抗通膨且殖利率高的資產股；近期限電受惠的原物料股；以及近期跌深的績優電子股，整理如下:

  • 資產股 - 大同、台肥等
  • 原物料 - 亞聚、台塑、國喬等
  • 跌深績優電子股 - 聚積、創惟等

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