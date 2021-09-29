張志誠操盤筆記－美國舉債因素是時間問題並非跌勢問題，利空罩頂只從基本面有所本的公司看起。

【美債殖利率升，舉債預算卡關】

美國政府最晚在 30 號民主黨必須提出替代法案，讓美國的舉債上限提升，近期 10 年期公債殖利率因為舉債問題，加上 FED 的 QE 縮表，導致短期殖利率突破 1.5 個百分點，這也是昨天美股大跌的原因，我認為美國舉債上限遲早解決，短期的恐慌情緒影響必然股市在這些利空因素沒有化解前，整理反而有希望醞釀出機會。

台股面對國際股市也是會有補跌，但我認為目前的成交量在雙十國慶前也不太會變的太大，且大盤技術指標的 K 值約是 36，下週是台股高點 18034 回檔來的 13 週接近重要時間轉折的時候，因為短期國際的因素而下跌，在我的經驗容易醞釀出指數低檔的轉折。這幾天我在節目跟投資人強調第 3 季已經被法人作帳的高檔股絕對不會是可以大買的方向，反而應該在大盤醞釀大轉折的時候賣高檔轉到低檔股。舉例 PCB&PCB 上游被套高點的人很多，從季的漲幅角度看，前波因為外資講好而追高的人就會面臨被迫以後殺低的命運。後續盤勢解析再從解盤視頻一起追蹤 ( https://reurl.cc/EZp5NA )

【低檔大轉折股】

散裝航運: 今天逆勢上漲，關鍵因素就是中國因為缺煤與水泥導致煤碳報價 5 個月時間漲幅超過 1 倍，水泥則從今年 7 月中落底後也漲了快 40%，由原物料的漲勢推升了專門載運這些產品的 BCI 指數。台灣與 BCI 連結最多的有 3 家公司分別為中航 (2612-TW)、裕民 (2606-TW)、新興 (2605-TW)，我已經掌握到誰分別載運的煤礦或水泥的船較多，我們鎖定的股票已經週 K 開始比上週量大，這也是醞釀大轉折的前奏曲之一。歡迎加入我們的資訊園地繼續追蹤 ( https://lin.ee/mPZB06s )

聯電 (2303-TW): 距離下個轉折時間還有 5 天，這波在上禮拜反攻量不夠大的時候，我預告要懂得區間操作，低檔找機會、高檔壓力找賣出，能夠先判斷架構才能用策略操作降低持股成本。

【煤價漲、限電限產、太陽能、塑化股】

開採煤礦和燃燒煤碳都是屬於高耗能高污染的產業，過去煤產能過剩，在經過去產能化後，東北知名的雞西煤礦就在去產能政策實施後，僅剩一個公司在進行生產，中國是少數快速從疫情中恢復生產動能的國家之一，結果現在煤碳價格飆漲反而供不應求，燒媒發電的成本還比電價貴，也造成必須限電停工的窘境，在煤價高漲又要補足電力缺口就勢必更仰賴太陽能的永續乾淨能源，今年中國預計要達成 50GW 的太陽能建造量，但上半年只完成 13GW，加緊打造太陽能建置的結果就是太陽能薄膜必須的原材料 EVA 報價不斷上漲。

今日塑膠類股再度成為盤面強勢族群。華夏 (1305-TW) 突破盤整區間後今日盤中續創新高，亞聚 (1308-TW) 從我們開始追蹤後漲幅已超過 20%，曾經的存股標的台塑 (1301-TW) 也因族群帶動漲幅也有超過 10%，我們認為目前最好的機會應落在回測 10 日線，雖然中國的限電應只是短期現象，但是加強發展替代能源卻是長期的政策，歡迎加入我們的資訊園地 ( https://lin.ee/mPZB06s )，我們會繼續為各位追蹤後續發展。

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