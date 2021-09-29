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疫情導致建設成本提高 嘉泥沖繩豐崎案延後發包

鉅亨網記者彭昱文 台北
嘉泥執行長王立心。(鉅亨網資料照)
嘉泥執行長王立心。(鉅亨網資料照)
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嘉泥沖繩日本飯店

嘉泥 (1103-TW) 執行長王立心今 (29) 日表示，沖繩旅宿事業持續受到當地防疫政策影響，位在國際通的自有飯店品牌 Hotel Collective 住宿率低於 2 成；此外，原定年底前發包的沖繩豐崎飯店案，也因為疫情導致建造成本提高，因此也決定延後發包。

王立心表示，雖然日本即將針對 19 個地區解除緊急事態宣言，但各地仍有自己的防疫政策，沖繩目前對餐飲業的控管還是相對嚴格，Hotel Collective 營運仍較有壓力，全年虧損幅度會較去年收斂。

至於同樣位在沖繩的豐崎酒店開發案原本預計第四季發包、2024 年開幕，但王立心表示，由於疫情導致物料、運費高漲，推升建設成本增加，公司內部評估後決定延後發包，會視適當時機再重啟。

不過，好消息是，日本自 8 月底後，疫苗接種率快速提升，目前已經完成接種 2 劑疫苗人口接近 6 成，死亡率也有下降的趨勢，較有利後續開放腳步，王立心認為，將有利後續國內旅遊以及人員的移動；另一方面，嘉泥與雲朗集團共同投資的義大利羅馬飯店 A Roma，在當地疫苗施打率也提升至 6-7 成下，營運也逐漸回溫。

而日本下一任首相岸田文雄，承諾將在年底前將推出數十兆日圓的刺激經濟計畫；王立心認為，還得看接下來政策方向，如果恢復旅遊補助或是針對餐旅業的補貼，嘉泥才會因此受惠。

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