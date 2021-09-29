 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

三商家購展店、改裝雙動能 估10月下旬掛牌上市

鉅亨網記者王莞甯 台北
三商家購總經理邱光隆(右)。(鉅亨網記者王莞甯攝)
三商家購總經理邱光隆(右)。(鉅亨網記者王莞甯攝)
Tag
三商家購美廉社新股掛牌零售超市

三商家購 (美廉社)(2945-TE) 今 (29) 日舉辦上市前業績發表會，總經理邱光隆表示，預計 10 月下旬掛牌上市，展望後市，目標全台總店將突破 800 家，力拚 2023 年達 1300 家，展店動能以加盟為主，另一方面，由於美妝複合店型改裝推出後約有 5-10% 成長，未來 2 年將再改裝超過 250 家，為既有店點增添營運新動能。

邱光隆說明，目前於北北基設有 425 家店點、桃竹苗 158 家、中彰投和南高屏均約 100 家，全台總店數已近 800 店，未來將加快在中南部的拓展速度，不排除透過併購中小型零售店擴張，展店動能無虞。

美廉社加盟店現有約 220 家，邱光隆強調，加盟主是美廉社一大優勢，由於具備較便利商店業者更具彈性的加盟年限和利潤分配條件，日配商品占全店品項數較低，可有效減少加盟主報廢壓力，也不需輪值大夜班的人力配置，吸引許多加盟者共同創業意願，預估 2023 年加盟占比將提升至 40-45%，是未來美廉社的主要成長動能。

另一方面，三商家購日前發表與 Tomod’s 特美事合作推出的全新複合店型，有效帶動門市成長 5-10%，因此，仍將進行改裝，預計今年共改裝 50 家，未來 2 年再改裝 250 間以上。

儘管電商市場蓬勃發展中，邱光隆表示，由於美廉社以社區、家庭為經營主軸，並深耕鄰里，已擁有超過 200 萬名實體會員，主要客群為 35-45 歲的女性，仍堅持線下實體店的發展，但保持彈性的線上經營。

三商家購旗下的通路品牌包括美廉社、心樸市集、美廉城超、Go 美廉和美廉便利架等，以美廉社為主要核心品牌。

三商家購統計，目前自辦進口和自有品牌，加上連鎖零售業少見銷售的散米和散蛋，銷售業績共占全品項 17%，未來朝差異化商品占 25% 目標邁進，藉此提升消費者黏著度。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
三商家購TE-2945
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow