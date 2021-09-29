三商家購展店、改裝雙動能 估10月下旬掛牌上市

三商家購 (美廉社)(2945-TE) 今 (29) 日舉辦上市前業績發表會，總經理邱光隆表示，預計 10 月下旬掛牌上市，展望後市，目標全台總店將突破 800 家，力拚 2023 年達 1300 家，展店動能以加盟為主，另一方面，由於美妝複合店型改裝推出後約有 5-10% 成長，未來 2 年將再改裝超過 250 家，為既有店點增添營運新動能。

邱光隆說明，目前於北北基設有 425 家店點、桃竹苗 158 家、中彰投和南高屏均約 100 家，全台總店數已近 800 店，未來將加快在中南部的拓展速度，不排除透過併購中小型零售店擴張，展店動能無虞。

美廉社加盟店現有約 220 家，邱光隆強調，加盟主是美廉社一大優勢，由於具備較便利商店業者更具彈性的加盟年限和利潤分配條件，日配商品占全店品項數較低，可有效減少加盟主報廢壓力，也不需輪值大夜班的人力配置，吸引許多加盟者共同創業意願，預估 2023 年加盟占比將提升至 40-45%，是未來美廉社的主要成長動能。

另一方面，三商家購日前發表與 Tomod’s 特美事合作推出的全新複合店型，有效帶動門市成長 5-10%，因此，仍將進行改裝，預計今年共改裝 50 家，未來 2 年再改裝 250 間以上。

儘管電商市場蓬勃發展中，邱光隆表示，由於美廉社以社區、家庭為經營主軸，並深耕鄰里，已擁有超過 200 萬名實體會員，主要客群為 35-45 歲的女性，仍堅持線下實體店的發展，但保持彈性的線上經營。

三商家購旗下的通路品牌包括美廉社、心樸市集、美廉城超、Go 美廉和美廉便利架等，以美廉社為主要核心品牌。

三商家購統計，目前自辦進口和自有品牌，加上連鎖零售業少見銷售的散米和散蛋，銷售業績共占全品項 17%，未來朝差異化商品占 25% 目標邁進，藉此提升消費者黏著度。