國內水泥業環保議題引關注 公會：推動循環經濟重要角色

近期水泥業環保議題引發關注，水泥工業同業公會今 (29) 日表示，水泥業除了帶來就業機會以及民生經濟貢獻外，也是推動循環經濟的重要角色，如以日本經驗為參考對象，國內水泥產業每年將可處理約 500 萬噸事業廢棄物，對於環境保護、節能減碳的貢獻，也可擔任關鍵的角色。

水泥公會表示，水泥是國防及民生建設重要戰略物資，也是各國不可或缺的基礎工業，台灣為促進經濟及國家建設發展，以目前正進行的前瞻基礎建設計畫為例，每年將有 200 萬噸水泥需求。

水泥工業進一步指出，若水泥業生產 100 萬元，除可帶動上游其他產業，約 46.96 萬元產出外，對下游其他產業更可帶動約 153.93 萬元產出，明顯高於國內其他產業，若倚賴境外進口，將受制境外水泥價格哄抬或限量的影響，將影響國家建設及民間產業發展。

此外，在德國、日本等先進國家，水泥業均已在環境保護、循環經濟等領域當中，擔任重要角色，水泥公會表示，國內水泥業者如台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 等也致力於技術升級、空污防制、節能減碳、礦山復育、循環經濟及資源再生利用，其中，礦山植生復育也獲得日、韓、澳洲等先進國家肯認為永續典範。

另一方面，水泥旋窯具有高溫燃燒、滯留時間長、擾流大的特性，水泥公會表示，業者可協助政府推動循環經濟政策，將民生及事業廢棄物轉化為資源再利用，為政府及相關產業解決廢棄物處理的棘手問題。