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〈台幣〉美元買盤蜂擁 轉貶收27.82元 逾1個月低點

鉅亨網新聞中心
〈台幣〉美元買盤蜂擁 轉貶收27.82元 逾1個月低點。(鉅亨網資料照)
〈台幣〉美元買盤蜂擁 轉貶收27.82元 逾1個月低點。(鉅亨網資料照)
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新台幣美元匯市

台股今 (29) 日上演大逃殺，重挫 325 點，失守萬七及半年線，匯市方面，雖然出口商積極拋匯支撐新台幣走勢，但仍不敵大量美元買盤蜂擁，終場貶值 3.5 分，收在 27.82 元兌 1 美元，為逾 1 個月低點，台北及元太外匯兩市成交量能合計 22.645 億美元，較昨天放大。

新台幣美元匯率今天一開盤旋即摜破 27.8 元關卡，雖然在出口商季底拋匯的支撐下，一度回升至 27.776 元，但除了外資狂買美元外，本土投信的 ETF 美元買盤也持續出籠，使得匯價最低下探 27.832 元，貶值 4.7 元。

新台幣美元終場貶值 3.5 分，以 27.82 元作收，為連 2 貶，台北外匯市場成交值 14.83 億美元，元太外匯市場成交值 7.815 億美元

聯準會 (Fed) 主席鮑爾出席參議院聽證會重申，美國經濟幾乎滿足了縮減購債 (Taper) 的考驗，預測 Taper 將在明年中前完成。美債殖利率 28 日持續攀升，助長美元強勢，並攀上 10 個半月新高。

觀察主要貨幣兌美元走勢，根據央行統計，美元指數上漲 0.3%，韓元升值 0.22%，歐元則貶值 0.21%，新台幣人民幣、新加坡幣約貶 0.13-0.15%，日圓也小幅貶值。

新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

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