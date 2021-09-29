〈恒大危機〉及時雨 恒大向國企出售銀行股份 金額15億美元

周三 (29 日) 恒大集團 (3333-HK) 表示計劃將其所持一家中國銀行的股權賣給國營企業，涉及金額約 15 億美元，以償還不斷到期的債息。

中國恒大旗下一家子公司已達成一項協議，將出售持有的盛京銀行 (2066-HK) 約 20% 股份。該交易買家包含中國國務院國資委在瀋陽當地的分支機構，及一些地方和省政府等。

恒大集團持有盛京銀行近 34.5% 的股權，在交易完成後，持股比例將降至 14.6%。該交易仍需取得主管機關核准。盛京銀行是一家在香港上市的地區性銀行，目前股價約每股 7 港元，而恆大出售價格在每股 5.7 港元。

恒大指出，公司流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，引進國企作為大股東有助穩定盛京銀行的經營，同時有利於公司剩下的 14.57% 股權保值。

根據數據顯示，恒大今日有債券利息到期，公司需在今日支付一檔 2024 年到期美元債的 4520 萬美元利息。根據該債券的條款，在正式宣布違約前，有 30 天的寬限期。

恒大是全球負債最多的房地產開發商，近幾個月來一直難以募集現金和履行財務義務。現階恒大的許多建案都已經停工，該公司已把未完工的建案拿出來進行實物資產兌付，提供給一些供應商和工程承包商來抵債。

此外，恒大一直試圖出售其他資產，比如在恒大汽車和恒大物業所持有的股份，以及在香港的一棟辦公大樓。

