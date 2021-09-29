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美蟬聯我最大曝險國 越南連2季進入前10大

鉅亨網記者王莞甯 台北
美國連續24季蟬聯國銀行最大曝險國。(鉅亨網資料照)
美國連續24季蟬聯國銀行最大曝險國。(鉅亨網資料照)
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央行美元曝險海外投資越南

台灣央行今 (25) 日公布 6 月底本國銀行國家風險統計，美國連續 24 季蟬聯國銀行最大曝險國，直接風險和最終風險餘額均同步創高，值得留意的是，越南已連 2 季進入直接風險前十大國家。

央行說明，6 月底對美國直接風險餘額較上季續增 117.29 億元，至 1132.82 億美元，而最終風險餘額 1088.3 億美元，較上季增加 96.52 億美元，均創高，主因國人對美國投資持續增加，且美國本來就是美元資金調度中心。

另一方面，越南已連 2 季進入直接風險前十大國家，央行說明，對越南曝險持續增加，反映美中貿易戰後中國供應鏈遷移至越南，越南企業授信增加所致。

而 6 月底國銀對中國直接風險 567.82 億美元，季增 32.79 億美元，最終風險 697 億美元，季增 7.16 億美元，央行指出，國銀對中國曝險其實與去年差不多，近來處上上下下波動，第二季底增加曝險是因人民幣升值折合的金額增加，且國銀在中國的子行上半年投資和授信增加所致。

整體來看，央行統計，6 月底本國銀行外國債權直接風險餘額為 5,041 億美元，較 3 月底增加 182.79 億元，季增 3.76%，主要因對非銀行的私人部門和公共部門債權增加所致。

其中，本國銀行外國債權直接風險前十大國家 (地區) 依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、新加坡、英國和越南，合計 3722.66 億美元，占我國外國債權直接風險餘額 73.85%。

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