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岱宇明起執行庫藏股 擬買回4000張

鉅亨網記者沈筱禎 台北
岱宇明起執行庫藏股 擬買回4000張。(圖:AFP)
岱宇明起執行庫藏股 擬買回4000張。(圖:AFP)
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健身岱宇庫藏股

健身器材廠岱宇 (1598-TW) 董事會今 (29) 日決議，將從 9 月 30 日至 11 月 29 日間，買回 4000 張股票，用於轉讓給員工。

岱宇決議，每股買回區間價為 45 元至 90 元，當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。

岱宇去年共執行兩次庫藏股，去年 2 月 27 日至 3 月 20 日，預定買回股數為 3000 張，實際執行率達 100%；去年 3 月 23 日至 4 月 8 日則預定買回 4500 張，實際買回股數 1565 張，執行率 35%。

岱宇近年積極布局旗下品牌，其中，SOLE 獲得美國最大運動用品通路商 Dicks 訂單，推升業績年增 5 成；XTERRA 受惠 Amazon 等線上平台需求提升，業績倍數成長，且預計第四季將增加 Costco 與 Walmart 的實體通路銷售；商用健身器材品牌 SPIRIT，因價格具競爭力，業績也有 55% 年成長。

岱宇看準智能健身商機，與智能健身內容製作商 STUDIO 合作，結合雙方的健身器材與內容開發技術，規劃第四季推出跑步機、橢圓機與飛輪等多項智能健身產品上市銷售。

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