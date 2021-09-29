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宏碁顯示器報捷 7月奪俄羅斯市占冠軍

鉅亨網記者劉韋廷 台北
宏碁顯示器報捷，7月奪俄羅斯市占冠軍。(鉅亨網資料照)
宏碁顯示器報捷，7月奪俄羅斯市占冠軍。(鉅亨網資料照)
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宏碁顯示器品牌廠俄羅斯

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (29) 日表示，根據市調機構 IT Research 最新資料顯示，宏碁顯示器 7 月在俄羅斯以 16.1% 市占拿下銷售冠軍，累計前 7 月也以 13.4% 坐穩龍頭寶座，近三個月也維持市場前三大品牌地位，逐步站穩俄羅斯市場。

宏碁表示，全新生活型態將提升顯示器需求，正積極研發創新產品，提供商務人士、教育族群、電競玩家或一般消費者等多元客群完整產品線選擇，此外，旗下電競螢幕部分機種更通過德國萊因 Eyesafe 護眼認證，進一步減少藍光，提供玩家最舒適的遊戲體驗。

宏碁也宣布榮獲 2021 年紅點品牌與傳達設計兩項大獎，旗下 Aspire Vero 筆記型電腦綠色包裝設計榮獲紅點設計包裝設計獎，PLANET9 電競社交平台則獲頒紅點設計數位解決方案獎，驗證宏碁產品布局與產業趨勢相符。

營運方面，宏碁認為，目前整體筆電需求仍大於供給，訂單能見度已達年底無虞，加上疫後新生活混合常態可望支撐筆電、周邊產品需求，維持全年成長性將續優於整體產業平均目標。

宏碁也將在台北時間 10 月 13 日晚間 9 點，舉辦下半年 next@acer《Made for Humanity》全球新品發表會，預期將再推出一系列筆電新品，並搭載微軟 (MSFT-US) Windows 11 作業系統。

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