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中華電攜手VMware布局多雲服務

鉅亨網記者沈筱禎 台北
中華電攜手VMware布局多雲服務 搶攻企業客戶商機。(圖:中華電提供)
中華電攜手VMware布局多雲服務 搶攻企業客戶商機。(圖:中華電提供)
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中華電vmware雲端多雲hicloud

中華電 (2412-TW) 今 (29) 日宣布，攜手 VMware 拓展企業多雲服務，以 VMware Cloud 混合雲解決方案結合中華電的 hicloud，並可連結至 Microsoft Azure、Google Cloud 和 AWS 等全球核心公有雲服務，為企業提供雲相關的解決方案。

據 VMware 與 IDC(國際數據資訊) 合作調查資料顯示，2018-2020 年企業採用混合雲的比例，成長幅度超過 66%，顯示混合雲逐漸被企業納入關鍵 IT 架構策略。

中華電認為，雲端運算推動數位商業新浪潮，企業紛紛透過雲端技術優化營運模式，帶動業務成長，因此，具備私有雲的安全性、公有雲的彈性擴充及混合雲的運算能力等特性，成為企業佈局雲端的新顯學。

中華電 hicloud 雲端服務，將導入 VMware 軟體定義資料中心 (SDDC) 架構，企業可依需求選擇適合的產品組合，以訂閱方式，彈性地使用雲端資源。經由 SDDC 集中化管理平台，企業可簡易、高效的將自有機房延伸到 VMware 軟體定義資料中心，建置雲端自動化管理，打造安全可靠的混合雲架構。

此外，透過中華電的多雲交換平台 (CMCX) 可直連 hicloud、Microsoft Azure、Google Cloud 和 AWS 等各大公有雲服務，以安全、可靠、彈性的方式進行跨雲整合與多雲服務，提高企業雲端應用效率，降低管理成本。

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