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金融業第一！中國信託銀行勇奪數位轉型三項大獎

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
中信銀數位轉型勇奪首屆《哈佛商業評論》全球繁體中文版三項大獎，由《哈佛商業評論》全球繁體中文版董事長高希均（左）頒獎，中信銀行總經理陳佳文（右）代表受獎。（圖：哈佛商業評論提供）
中信銀數位轉型勇奪首屆《哈佛商業評論》全球繁體中文版三項大獎，由《哈佛商業評論》全球繁體中文版董事長高希均（左）頒獎，中信銀行總經理陳佳文（右）代表受獎。（圖：哈佛商業評論提供）
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中國信託中信銀數位轉型陳佳文

中國信託銀行推動數位創新再創佳績，勇奪首屆《哈佛商業評論》全球繁體中文版「數位轉型鼎革獎」三項大獎，中國信託銀行總經理陳佳文獲頒「數位轉型領袖」，中信銀行榮獲「綜合數位轉型先鋒獎」服務業首獎、中國信託 Online 貸平臺亦獲得「卓越營運轉型獎」首獎殊榮，成績斐然，成為最大贏家。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版今（29）日舉辦第一屆「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮，不分產業評選出數位轉型表現卓越的企業與領導人。

主辦單位指出，中信銀行積極創新推動數位轉型，透過場景金融串接多元消費生態圈，整體數位轉型成效卓越；中信銀行總經理陳佳文身為數位轉型關鍵要角，為了讓客戶真正有感，不只改造整體銀行服務體驗，更整合組織提升效能，打造敏捷創新的數位觀念與環境，帶領全行同仁共同協作，獲頒「數位轉型領袖」殊榮。

中信銀行總經理陳佳文表示，銀行服務隨時都在，從客戶的角度出發，提供良好的數位金融體驗，將既有的業務徹底轉型，是我們必須要做的，再加上中信銀行組織多元，前、中、後臺各有專職單位，科技人才與金融人才的工作習性與人格特質大不相同，總經理的角色就是讓大家順利協作，提供不同文化的同仁最大的彈性，為共同目標奮鬥。

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情加速客戶對於數位金融的需求，中信銀行提出的數位轉型願景包括 Digital End-to-end 及 Banking Everywhere 兩大目標，前者以客戶視角出發，重新定義及設計金融服務流程，建構流暢、高效有價值的客戶旅程體驗；Banking Everywhere 則採取異業結盟策略，從日常生活布建金融服務，讓客戶不需到實體分行，服務隨時隨地就在客戶身邊。

此次獲得「卓越營運轉型獎」首獎的中國信託 Online 貸平臺，就是以客戶需求為核心，優化客服、徵審、作業流程，透過數據與 AI 技術建立完整資料庫系統，致力發展更個人化的服務。

除了本次成為獲獎最多的企業，今年中信銀行在數位轉型上深獲國內外專業大獎肯定，包括《Global Finance》（全球金融）、《Asiamoney》（亞洲貨幣）、《FinanceAsia》（亞洲金融）與財訊雙週刊等，共 55 項國內外大獎。中信銀行將持續以顧客需求為核心，秉持 We are family 的品牌精神，提供無所不在、無時不在的金融服務。

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