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鮑爾：美經濟前景高度不確定 供應鏈問題沒有好轉

鉅亨網編譯羅昀玫
鮑爾：美經濟前景高度不確定 供應鏈問題沒有好轉 (圖片：AFP)
鮑爾：美經濟前景高度不確定 供應鏈問題沒有好轉 (圖片：AFP)
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聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (29 日) 表示，美國經濟前景高度不確定，而令人沮喪的是供應鏈問題並沒有好轉，預計將持續到 2022 年。

鮑爾週三出席線上歐洲央行金融論壇，共同出席的還有歐洲中央銀行 (ECB) 行長拉加德 (Christine Lagarde)、英國央行行長貝利 (Andrew Bailey) 和日本央行行長黑田東彥 (Haruhiko Kuroda)。

鮑爾發表線上演說提到，在美國財政政策援助之下，美國經濟取得了強勁的需求，但美國經濟前景存在高度不確定性，供應鏈瓶頸正在拖經濟後腿，當前壓力預計將持續至 2022 年。

鮑爾稱，近月 Delta 變種病毒已妨礙經濟進展，新冠疫情仍是左右美國貨幣政策走向的關鍵因素。目前影響金融穩定性的關鍵風險有網路攻擊、氣候變遷問題等。

鮑爾重申高通膨是暫時的言論。他指出，隨着供應鏈瓶頸得到控制或趨緩，高通膨料將得以回落，儘管供應鏈影響高通膨的時間比他原先預期的還要久。聯準會距離升息還很遙遠，至少要到 2022 年底才可能有推進。

鮑爾還預測，美國明年經濟前景相當強勁。

聯準會正致力於研究是否將發行央行數位貨幣 (CBDC)，此外，關於連任議題，鮑爾提到將著重於做好自己份內的工作。

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