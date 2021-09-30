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〈美股盤後〉通膨、債務上限危機四伏 債市動盪費半續黑

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉通膨、債務上限危機四伏 債市動盪費半續黑 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉通膨、債務上限危機四伏 債市動盪費半續黑 (圖片：AFP)
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週三 (29 日) 華爾街受到通膨危機、恒大違約風暴、美國債務上限問題影響，10 年期美債殖利率震盪，美元延續漲勢，科技股再度陷入困境，美光股價疲軟，那指小幅收黑，費半指數繼昨日大跌後續跌 1.5%。

10 年期美債殖利率於週二觸及 1.567% 高位後，週三該殖利率走勢震盪，早盤一度回落 1.50% 以下，接著午盤反彈至約 1.54%，尾盤又回落至 1.52% 左右。

政經消息，聯準會主席鮑爾連同日本、英國、歐洲央行總裁週三出席線上歐洲央行金融論壇，鮑爾表示，美國經濟前景存在高度不確定性，供應鏈問題並沒有好轉令人沮喪，當前壓力預計將持續至 2022 年。

美歐貿易和科技理事會 (TTC) 首場峰會週三登場，聚焦於晶片短缺、人工智慧(AI) 和科技競爭等議題，會後雙方宣布將聯合至訂關鍵技術的規則和標準，並協調雙方解決關鍵貿易問題的方法。

週三外媒引述消息人士報導，恒大付息 4750 萬美元境外債券利息期限已屆，部分美元債券持有人再度傳出尚未按期收到利息款項。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.33 億例，死亡數突破 471 萬例。美國累計確診超過 4332 萬例，累計死亡數超過 69.4 萬。印度累計確診超過 3371 萬例，巴西累計確診 2138 萬例。

週三 (29 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 90.73 點，或 0.26 %，收 34,390.72 點。
  • 那斯達克指數下跌 34.24 點，或 0.24%，收 14,512.44 點。
  • 標普 500 指數上漲 6.83 點，或 0.16%，收 4,359.46 點。
  • 費城半導體指數下跌 50.5 點，或 1.53%，收 3,263.8 點。
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標普 11 大板塊有 7 大板塊上漲，公用事業、必需消費品和醫療保健收紅，材料、通訊服務和資訊科技領跌。(圖片：finviz)

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