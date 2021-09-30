華爾街大多頭：我擔心通膨趨勢會讓美股修正

華爾街大多頭、華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 周三 (29 日) 表示，通膨飆升讓他憂心忡忡，並警告物價快速上漲可能導致聯準會 (Fed) 升息速度比市場預期快，導致美股修正。

西格爾長期看多美股，曾準確料中道瓊工業指數將上 2 萬點和 25000 點，之後不改看多立場，現在卻罕見提出警告。他表示，市場對 Fed 將從 11 月縮減購債、明年某個時間點升息是合理的推測，但如果通膨快速增溫，將導致美國公債殖利率彈升、股市下跌。

股市「修正」(correction) 的定義為從高點回跌幅度至少 10%，但跌幅不超過 20%。

美股周三漲跌互見，道瓊、標普收紅，但標普 500 指數目前仍比 9 月 2 日的歷史高點下滑 3.9%，道瓊也自 8 月 16 日的歷史紀錄回跌 3.5%。那斯達克綜合指數連續第四個交易日收黑，與 9 月 7 日高峰相比則已回跌 5.6%。

金融市場其他領域也出現明顯漲勢，包括能源在內的多種原物料，美國天然氣期貨價格周一大漲 11%，站上 2014 年以來最高水準。

用 Fed 偏好的通膨指標「個人消費支出物價指數」(PCE) 來看，美國 7 月通膨率為 4.2%，是 30 年來最快增速。如果用更廣為人知的消費者物價指數 (CPI) 衡量——即消費者購買一般商品和服務所支付的平均價格，美國通膨率更火熱。

Fed 主席鮑爾多次強調，通膨飆升只是「過渡」現象，但他周三在歐洲央行 (ECB) 線上論壇中似乎比之前更憂心，他警告美國的高通膨可能持續到明年，供應鏈狀況可能再惡化，儘管仍預料通膨將隨時間回落。

鮑爾說：「供應鏈問題不但沒好轉，甚至惡化，很難說造成的效應有多大、持續時間會多長。」

用於定價各種貸款的美國 10 年期公債殖利率近日持續上揚，周三保持在 1.5% 之上。道瓊編纂的數據顯示，10 年期公債殖利率第 3 季迄今已經上升將近 10 個基點，光 9 月就上揚 23.7 個基點。