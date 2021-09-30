特斯拉大多頭出清持股 但是仍看好電動車市場

據報導，風險投資公司 Social Capital 創辦人 Chamath Palihapitiya 在週三 (29 日) 表示，他已經出清了自己所持有的特斯拉 (TSLA-US) 股份，以騰出新的資金來進行其他新的投資項目，但是他仍看好特斯拉。

作為特斯拉大多頭的 Palihapitiya 表示，隨著特斯拉股價飆升至歷史新高，他在過去一年左右脫手了特斯拉持股，以獲得資金投資其它標的，因為他並沒有無限的資金。不過，他也表示自己仍然看好特斯拉，並坦承自己完全低估了電動車市場的潛力。

去年，特斯拉股價漲幅超過 740%，並在今年 1 月突破至近 900 美元。但是該股在 2021 年的漲勢有所趨緩，年初迄今僅上漲了約 11%。特斯拉週三收於 781.31 美元。

科技巨擘正面臨美債殖利率飆升的壓力，女股神伍德 (Cathie Wood) 的方舟投資 (Ark Invest) 週二拋售超過 34 萬股特斯拉股票、套現 2.7 億美元。與此同時，華爾街分析師認為，晶片短缺問題將影響特斯拉交車量預期。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 分析，9 月份特斯拉電動汽車銷量可能在 14.5 萬量至 15 萬輛之間，中國是一個主要的波動因素。不過，特斯拉應該會在本季接近約 23 萬的交車量，輕鬆超過其 21.2 萬量的預估。

派傑投資分析師 Alexander Potter 認為，隨著歐洲、中國市場電動車需求續增，特斯拉市占率也將持續攀升。Potter 給予特斯拉 5 星的評級，並將今年特斯拉總銷量預估由 84.6 萬輛上調至 89.4 萬輛，是去年的近 2 倍。