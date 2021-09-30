雖然股市長期向上，但上漲過程中總會伴隨許多修正與反彈。相較於單純的買進持有策略，低點時買進、高點時賣出的波段操作，好像能帶來更高的獲利與刺激感。「鉅亨買基金」回測美國股市過去近百年數據，發現坊間常見的波段操作策略，聽起來很合理，但長期績效卻遠不如買進並持有與定期定額。

1. 低買高賣想像很美好，但實施難度高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1928-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。以季及半年線為例，當季線高於半年線時持有，低於半年線時賣出。

黃金交叉與死亡交叉是最常聽到與應用的波段操作方式。當短天期股價移動平均跌破長天期時便賣出，等到短天期股價移動平均再度回到長天期之上時才回到股市中。從 1928 年以來，若使用季線與半年線及月線與季線當美國股市的買賣判斷依據，長期年化報酬率分別為 4.9% 與 4.7%，低於買進後就什麼都不做的 6.1%。且這並未包含交易手續費等交易成本，若加計交易成本，單純持有與其他策略的績效差距會更大。

2. 停利很簡單，但何時再買進卻很困難

除了黃金與死亡交叉外，另一個常聽到的是停利策略。當獲利來到一定幅度時就要賣出，讓獲利能夠順利入袋為安。除非獲利了結後就夠退休並再也不需要投資，不然何時再買進會是停利策略的最大問題。假設停利條件設定於 40%，停利後若市場如預期大跌，等到股市下跌超過 20% 後進場（40% 的一半，若停利設在 30%，回到市場的標準就是 15%）；若是判斷錯誤，股市不跌反漲，當股市漲幅超過 20% 時認錯回到股市中。按照此邏輯停利的長期年化報酬率為 5.5%（一樣未扣掉交易成本），仍低於單純持有的 6.1%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1928-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。以 40% 停利策略為例，當獲利達到 40% 或以上時賣出，等待股市較賣出價格便宜 20% 或高出 20% 時重新進場。

3. 長期持有簡單又有效，定期定額同樣獲利豐

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1928-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。最可能範圍為第一四分位數至第三四分位數間。

1% 至 2% 的差距看似不起眼，但長期下來，對績效的影響將遠遠超過想像。假設從 1928 年投入 1 萬元於美國股市，單純持有策略會變成 251 萬元，使用月線與季線波段操作的結果是 73 萬元、30% 停利的結果是 82 萬元。後兩者的表現不僅比不上單純買進持有，甚至低於定期定額的 115 萬元（將 1 萬元分散至每個月扣款）。從上圖同樣可看出，當投資時間越長，定期定額的報酬率就越優異，長期複利效果一樣驚人。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

大筆資金記得資產配置，定期定額小兵立大功

如果說時間是投資的朋友，那隨意離開市場便是投資的敵人。無論各年紀或風險偏好的人，都該視自身接受度建立以全球股票型基金為主的完整投資組合，搭配每個月定期定額，避免短線進出或隨意獲利了結。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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