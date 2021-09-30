恐慌後築底回升 亞債補漲行情料將啟動

儘管美國聯準會 (Fed) 鷹訊漸增，但市場趨於正向解讀，加上中國恆大債務危機傳出正面發展，投資人情緒回穩，帶動亞洲債券市場已近收復今年跌幅。柏瑞投信表示，亞債 * 雖遭遇中國房地產企業債務疑慮的亂流，不過隨著中國房企財務體質持續改善、亞債具有較短存續期與較高殖利率的雙重優勢，在利率轉向緩升格局下料有較佳抵禦力，預期將啟動一波補漲行情。

柏瑞投信指出，亞債近期因中國房企負面消息震盪而擴大的利差，使得亞債成為少數仍具較大利差收斂空間的資產，同時還擁有息收與資本利得兼具的總報酬機會，補漲行情值得期待。統計過往 10 年資料，亞債報酬於第三季築底後，第四季開始之每月平均報酬率有望漸入佳境 (圖一)。此外，就算不擇時進場，中長期持有亞債的勝率也高 (表一)。

中國房企負債大減 有利提升財務結構

在亞債展望部份，柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，預期中國政府將謹慎拆彈，確保恆大危機不會造成中國金融體系震盪，且中國房地產企業亦持續努力改善債務水準以符合三道紅線標準，依上半年財報統計 45 家發行美元債的中國房企中，綠燈企業已由前次財報的 27% 增加至 38%，而黃燈加綠燈企業的占比亦增加至 96%。

整體來看，中國房地產企業的淨負債比於今年上半年呈現大幅度縮減，預估今年可望降至 60% 以下，為近 6 年來首見。此外，新公布的上半年財報亦顯示，中國房企的產業景氣仍在成長軌道上，8 成企業的銷售營收增加、規模顯著增長，尤其大型房企受惠於資源充沛等利基，強者恆強的趨勢日益明顯。

另方面，柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君指出，中國政府 7 月起加大科技、電信、教育等特定行業的監管力道，但此波受衝擊產業占亞債指數不到 1 成，對亞債影響相對有限。

此外，中國經濟復甦動能放緩，使市場預期中國政府可能透過更寬鬆的貨幣與財政政策，來抵銷並預防經濟下行風險，對於企業端亦可樂觀期待較為充沛的市場資金、有利的融資條件或籌資管道，也為近期動盪的市場注入強心針。

柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 自 2014 年 3 月成立以來，柏瑞亞債投資團隊聚焦於企業基本面分析的投資策略，並加入 ESG 因子等全面評估，截至今年８月底止，無持有任何違約債券，並已全數出清恆大持債部位。

至於基金投組操作方向，偏好維持較短存續期，調降高收益債比重，維持整體債券存續期間低於 5 年，持續在初 / 次級的市場尋找投資和換券機會。在產業配置上，相對高配原物料和金融業。不過，仍需觀察恆大事件發展、中國限電政策影響等變數，並留意亞債市場仍有波動風險。

資料來源：J.P Morgan，2021/9。統計期間：2011/1/1-2021/6/30。各季度平均月報酬。過去績效不代表未來收益之保證。圖文僅供參考，本文提及個股，本公司未藉此做任何推薦或徵求，亦不保證未來一定持有。高收益債仍有風險，投資前請審慎評估。

資料來源：Bloomberg，以摩根亞洲債券指數為計算參考基礎，統計時間：2005/9/30-2021/6/30(摩根亞債指數最早有資料時間)。過去績效不代表未來收益之保證，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何推薦或徵求。高收益債仍有風險，投資前請審慎評估風險承受度。

* 亞債是指亞洲高收益債和亞洲投資等級債，分別採用摩根亞洲信貸 - 非投資級債指數和摩根亞洲信貸指數 (JACI)。高收益債仍有風險，投資前請審慎評估風險承受度。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110329)