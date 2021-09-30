複雜工作中，跟誰合作最麻吉？

EMBA 雜誌編輯部 / 文

假設今天你的親人必須開刀，由於手術極為複雜，需要兩位外科醫師合作才能完成。你希望這兩位醫師在準備進入手術房跟對方共事時，是感覺很放鬆、帶有警戒心，還是感到興奮？

一項最新的研究結果顯示，對於手術結果好壞，影響最大的會是兩位醫師共事時，氛圍是否緊繃。如何才能降低緊繃的氛圍，提高手術成功率？關鍵在於，兩人之前擁有一起開刀，且結果非常成功的經驗。

這是歐洲工商管理學院教授羅波（Miguel Sousa Lobo）等四人所做的研究。研究結果顯示，大家一起共事並表現得很好，彼此之間緊繃的感覺會變少，這能讓接下來的工作表現更好，形成一種正向循環。簡言之，成功的經驗會提高未來的表現。

羅波於歐洲工商管理學院智庫網（INSEAD Knowledge）指出，他們與一家德國醫院合作，總共分析了一千七百個手術，全都是兩位醫師共同移除腫瘤的手術。醫師於手術前後分別填寫了問卷，表達他們的感覺。

進行研究前，他們先邀請相關學者預測，什麼因素會影響手術表現。大部分的學者表示，如果醫師喜歡共同開刀的同事，應該會帶來正面影響。然而，他們的研究結果卻顯示，只有緊繃的情緒會對開刀表現有明顯影響。只要兩位醫師中有一人覺得緊繃，表現就會下降。

四位學者在分析資料之後訪談醫師，在沒有任何提示的狀況下，請醫師表達影響他們手術表現最大的原因，他們最常提到的也是情緒是否緊繃。

從手術前醫師所填的問卷可以看出，他們記得的不是跟合作對象最近一次共同進行的手術，而是跟對方曾經合作過的手術中，很好或很糟的經驗。若兩人曾經有過一次非常好的經驗，便會讓他們感覺到較少的緊繃情緒。這是唯一可以當作雙方合作氛圍的預期指標。

總結來說，當人們工作時沒有緊繃情緒、不用害怕被評判，工作表現會更好。尤其當工作內容是錯誤零容忍（動手術或駕駛飛機），沒有緊繃的情緒更加重要。

來源：《EMBA 雜誌》422 期

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