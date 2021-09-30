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〈楊金龍立院備詢〉看中國限電 台廠有望迎來轉單

鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣央行總裁楊金龍。(鉅亨網資料照)
台灣央行總裁楊金龍。(鉅亨網資料照)
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限電楊金龍央行

台灣央行總裁楊金龍今 (30) 日於立院財委會備詢，立委問及中國限電政策對我國的影響，楊金龍表示，有些機構調降中國經濟成長率，若中國出口因此表現不好，預料國內廠商將有機會迎來轉單效應。

楊金龍指出，中國祭出能源雙控措施，可能原因是煤炭和天然氣的價格攀高，但中國仍不向澳洲進口，再加上中國疫情趨緩後工廠加緊腳步生產，若因限電減少生產，預料台廠有望接到轉單。

另一方面，楊金龍提及，市場一般認為美國最快明年底升息，至於台灣要不要跟進，要考慮到先進國家的緊縮貨幣政策對我國的影響  以及我國通膨情況和防疫表現。

楊金龍不諱言，美國金融市場一變動全球都會受影響，而美國緊縮的貨幣政策會使美元強勁，「這是央行考慮的很大因素」。

楊金龍直指，升息已是全球趨勢，但台幣匯率表現仍由市場供需決定，不對市場定義的楊金龍防線 27.5 元做評論。

此外，對於環球金融雜誌 (Global Finance) 日前評比 2021 全球主要國家央行總裁，僅給予楊金 A - 評等，並未如外界預期拿下連續第 3 個 A 級，楊金龍回應，外界評論虛心接受，而不管什麼評論都要勇往直前。

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