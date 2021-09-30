〈中國限電〉中國「能耗雙控」政策發酵 矽材減產、太陽能板吹漲價風

中國「能耗雙控」(能源消耗總量和強度雙控) 政策影響持續發酵，工業矽料最大產地雲南省受此影響產量預料將大減，導致矽價從 8 月翻漲約三倍。由於矽為太陽能板主要材料，太陽能板價格可能吹起漲價風。

美國今年稍早以新疆人權議題限制多晶矽進口，已讓太陽能板產業遭遇考驗，現在矽價又因中國「限電限產」政策大漲，進一步干擾產業供應鏈。

彭博全球太陽能研究部門主管 Jenny Chase 說：「這等於給多晶矽製造商又一個漲價的理由。」

矽價市況原本非常平靜，從 2003 年一直到今年 8 月期間，都保持在每公斤 1 美元到 2.5 美元之間。但雲南省被列為限電目標範圍之後，預估今年 9 月到 12 月的矽材產量，將比 8 月水準暴減九成。

太陽能級多晶矽的價格周三跳漲 13%，達到每公斤 32.62 美元，是 2011 年來最高紀錄。如果從去年 6 月算起，至今已經翻漲逾 400%。

太陽能級多晶矽價格走勢。來源: Bloomberg

大和資本市場分析師 Dennis IP 說，太陽能板實際上受到的影響預料較小，可能介於每瓦特人民幣 1.8 元 (28 美分) 到 2 元之間，等於回到 2019 年年中的價格水準。但這就足以讓業者暫緩新計畫，以等待矽材價格回落。

IP 說：「下半年的太陽能板裝機將受到抑制，全年水準也將低於華爾街預期。」

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