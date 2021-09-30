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gogoro淘金熱 電動車狂潮來襲

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先探投資週刊gogoro淘金熱電動車狂潮

全球正掀起一股向電動車時代轉型的「移動革命」，而 Gogoro 前進美國掛牌無疑宣告除了四輪領域外，連二輪也正式參與這場盛宴！同時，台廠的供應鏈布局完整，隨著二輪的發展日益壯大，國內業者將大啖商機。

 

【文／吳旻蓁】

大家要驕傲 Gogoro 去那斯達克（Nasdaq）掛牌，十六年來沒有一家台灣公司登上這麼嚴格的舞台。」九月十六日，台灣電動機車龍頭 Gogoro（睿能創意）為台股捎來重磅消息，宣布將進軍美國那斯達克掛牌，透過「特殊目的性收購公司」（SPAC）模式，與 Poema Global Holdings 合作，雙方將以 Gogoro 的企業價值二三．五億美元（約六五○．五億台幣）合併，目標希望在明年第一季以股票代碼「GGR」上市交易。

此消息一出，引起市場熱烈討論。因為若 Gogoro 順利掛牌，將是台灣首家成功在美國上市的新創公司，且自一八年起，金管會可說是相當積極規劃多元上市方案，被視為是替 Gogoro 開路，然而隨 Gogoro 決定赴美掛牌，也粉碎市場期待其在台上市的夢。Gogoro 積極前進美國資本市場不是沒有原因，專家分析，因著眼於國際市場的發展，且美國股市對科技新創接受度高，會給出較好的估值，最重要的是有助於順勢拓展美國市場。

 

Gogoro 進軍那斯達克

再者，二○一一年創立的 Gogoro，今年雖已邁入第十個年頭，但多年來因製造成本難以壓低，一直處於持續燒錢的虧損狀況，加上政府補助縮減，又聯貸償還在即，著實面臨不小的資金壓力；故透過這次上市籌資，Gogoro 將可獲得充沛資金挹注，也才更有本錢闖天下。

事實上，Gogoro 志在成為全球智慧城市永續移動生態系的領導品牌，致力打造全方位的能源網絡，也就是電池交換生態系統，台灣自一五年開始銷售至今，已累計創造營收超過十億美元，並取得超過四一萬個電池交換合約用戶，是台灣最穩定、最多人使用的電動機車解決方案，同時也是最多企業品牌選擇的電動機車商業模式。

公司近年海外拓展腳步不停，今年更看準印度、中國龐大的機車人口，宣布與印度最大機車製造商 Hero MotoCorp、中國最大燃油摩托車製造商長江集團、全球最大二輪電動車製造商雅迪科技集團等大咖合作。而在快速擴張版圖之際，為具備量產、價格與全球化優勢，Gogoro 也進一步與鴻海結盟，期望擴大輸出智慧能源創新模式，在世界各地大量布建智慧電池交換生態系及車輛；法人看好，兩強合作可望帶領台灣從「機車王國」轉型升級，躍升成全球電動車產業鏈龍頭，搶攻龐大商機。

確實，在環保、減碳、氣候變遷等多項議題推動下，全球正掀起一股「移動革命」，且今年更是全球加速向電動車時代轉型的一年，各個國家、各大車廠無不卯足全力，不僅是四輪品牌，二輪的廠商也正快速衝刺電動化，此趨勢在台灣亦不例外。電動車大行其道，但提及電動車，市場目光仍多聚焦在四輪領域，而此次 Gogoro 赴美掛牌，無疑給予市場一次關注兩輪領域的機會。

 

兩輪電動載具成長加速

根據經濟部統計處資料顯示，我國機車及其零組件近年來產值呈穩健增長趨勢，且一九及二○年更是連續兩年創新高，一二到二○年平均年增達五．二％。進一步來看，雖燃油機車仍為產值成長主要貢獻來源，不過電動機車在政府環保政策推動，多家業者齊頭並進，加上電池技術不斷進步下，近年不管在價格和性能方面都逐漸拉近與燃油機車之差距，產值自一二年的五億元成長至一九年達一二二億元，平均年增近六成；惟去年因國際油價滑落，加上購車補助減少，產值下滑，但電動化已是長線不會改變的趨勢。

此外，中探針也打入 Gogoro 電動機車電池系統，預期可望與 Gogoro 一同大啖中國、印度電動機車商機；至於電動自行車，也從去年起逐步切入，並與國內大廠合作。從產品營收比重來看，今年上半年大電流產品占比約十一．二％，法人分析與電動車等新能源領域用大電流連接器產品相關，並樂觀看待公司第四季及明年相關連接器產品業績貢獻可期。（全文未完）

 

 

來源：《先探投資週刊》2163 期

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