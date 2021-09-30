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〈台積社會責任〉首創供應商永續學院 行為準則列為必修項目

鉅亨網記者林薏茹 台北
台積電首創供應商永續學院 行為準則列為必修項目。(圖：AFP)
台積電首創供應商永續學院 行為準則列為必修項目。(圖：AFP)
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台積電企業社會責任供應商永續

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 積極展開責任供應鏈行動，建立國內業界唯一開放式教育平台「台積電供應商永續學院」，無償分享學習資源予供應商，並設計《供應商行為準則》五大主題課程，列為 1062 家供應商必修項目。

台積電供應鏈龐大且遍布全球，為精進供應商能力與韌性，並將影響力延伸至其上游供應商，去年資材供應鏈管理處跨組織成立「台積電供應商永續學院執行委員會」。

為協助供應商具體落實永續作為並接軌國際標準，台積電除要求供應商簽署《供應商行為準則》，也設計《供應商行為準則》五大主題課程，並首度列為供應商必修項目、追蹤受訓成效。

截至今年 9 月，供應商完訓率達 67%，強化供應鏈人權、職業安全衛生、環保與商務道德的行為意識。

以精進供應鏈營運及品質管理能力為目標，台積電供應商永續學院將持續提供多元課程，並積極拓展資源分享的觸及範圍，預計與 SEMI 國際半導體產業協會、財團法人中衛發展中心等外部單位合作，依據產業需求共同開發合適課程，延伸永續影響力。

此外，台積電也致力打造友善職場環境，透過「駐廠承攬商從業人員關懷計畫」，強化廠區內基層服務承攬商的作業安全與健康。

繼去年針對清潔、團膳、保全三類駐廠從業人員，展開訪談與工作環境優化行動後，進一步針對槽車、貨運司機簡化工作流程、提升效率，截至 9 月，計畫總受益人次逾 8700 人，全面調整晶圓運送流程，使效率提升 95%。

為使晶圓運送流程更順暢，台積電預計今年底前擴充包裝機及自動化倉儲系統，提前完成晶圓包裝與備貨作業，減少人工延遲問題，同時評估建立智能物流系統，讓貨運司機進出廠區更便利。

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