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人行再釋積極信號 督促金融機構幫助穩定房地產

鉅亨網新聞中心
人行再釋積極信號 督促金融機構幫助穩定房地產 (圖:AFP)
人行再釋積極信號 督促金融機構幫助穩定房地產 (圖:AFP)
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恒大人行中國央行房地產監管金融機構

中國官方周三 (29 日) 召開會議，重申金融機構幫助地方政府穩定快速降溫的房地產市場，以保護購房者的權益，這是中國政府擔心恒大集團債務危機影響的又一信號。

據中國央行發布消息，人民銀行、銀保監會周三聯合召開房地產金融工作座談會，由人民銀行行長易綱主持，會議強調，金融部門要圍繞「穩地價、穩房價、穩預期」目標，準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度。

與會的包括銀保監會、住建部、證監會相關負責人及 24 家主要銀行主管。會議聲明呼應了中國人民銀行兩天前的誓言，即確保「健康的房地產市場」，並保護購房者的權利。如今，中國房地產巨頭恒大正瀕臨崩盤，有 150 萬購房者還在等待住宅完工。

IG Asia 市場策略師 Jun Rong Yeap 表示，這次會議加強了中國當局為應對恒大的潛在傳染風險，而採取的持續措施。雖然監管可能會繼續收緊，但最近的會議可能暗示了，當局要求更可控地改善信貸，這可能會改善流向中國開發商的一些資本。

花旗集團估計，截至去年底，中國銀行系統資產中約有 41% 與房地產直接或間接相關，任何價格下跌，都可能對銀行資產品質產生連鎖反應。

中資銀行對房地產開發商和購房者的貸款餘額，估計為 50.8 兆元人民幣 (7.9 兆美元)。

周四陸港股中，多數中國開發商的股票上漲，表現優於大盤。上海證券交易所房地產指數上漲 2.3%，而恆生房地產指數上漲 1.5%。

CGS-CIMB Securities 中國和香港研究主管 Raymond Cheng 認為，這對開發商來說絕對是好事，因為過去 12 個月開發商發現融資方面非常困難。

包括華泰證券在內的一些分析師已經表示，如果房價開始下跌，監管機構可能會微調政策，可能的選擇包括放寬抵押貸款配額。他們表示，監管機構可能還會確保陷入困境的開發商交付預售住房。

中國央行周三在聲明中重申，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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