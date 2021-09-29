高盛：中國地方政府隱性債務 已達GDP的一半以上

高盛集團的經濟學家認為，中國的地方政府隱性債務達到了經濟規模的一半以上，有鑑於土地銷售放緩，已經帶來的財政收入壓力，政府需要靈活處理這個問題。

高盛經濟學家在一份報告中表示，截至去年年底，地方政府融資平台 (LGFV) 的債務總額，從 2013 年的 16 兆元人民幣，升至約 53 兆元人民幣 (8.2 兆美元)。這大約相當於國內生產毛額 (GDP) 的 52%，並且高於官方政府債務餘額。

LGFV 是政府借入資金而不讓其出現在自己資產負債表上的一種工具，但金融市場將其視同於政府債務。

據《彭博》報導，今年早些時候有跡象表明，隨著經濟的反彈為其著力解決金融風險提供了空間，政府正在大力削減債務。

相對地，如今經濟成長面臨更多阻力，包括消費者不願支出、住房市場危機導致土地需求下滑、電力短缺和供應鏈中斷，市場正在尋求鷹派政策立場可能調整的信號。

魏琪等經濟學家在報告中指出，隨著土地銷售放緩，可能需要增加地方政府債券發行，提高地方政府融資靈活性，以支持整體經濟發展。

土地銷售是地方政府的主要收入來源，而隨著房地產開發商中國恒大的危機惡化，土地銷售速度已經放緩。為了彌補這一收入萎縮留下的資金缺口，高盛建議政府將 2022 年地方債發行額度，在今年 3.65 兆元人民幣的基礎上，增加 5000 億元以上。

高盛補充說，地方融資平台的負債主要集中在建築、交通和工業集團板塊，這三個子行業的借款占地方政府融資平台債務總額的近 40%。江蘇的借款居各省之首，去年達到約 8 兆人民幣。

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