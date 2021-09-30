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限電下是買點還是賣點？ABF載板、CCL銅基板及PCB電路板

鐘崑禎分析師(摩爾投顧)
限電下是買點還是賣點？ABF載板、CCL銅基板及PCB電路板。(圖:shutterstock)
限電下是買點還是賣點？ABF載板、CCL銅基板及PCB電路板。(圖:shutterstock)
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能源雙控鐘崑禎南電大陸限電金像電

中國各地區近期紛紛下發「能耗雙控」政策，要求控制能源消耗總量和強度。全國已經有 12 個省份因為「能耗雙控」開啟限電措施。

PCB、ABF、CCL：

調度產能，相互支援，預估影響九月、十月營收，江蘇省各區目前規劃停電至九月底，且有可能十月政策續延。由於多數廠商目前產能利用率接近滿載，雖然能規劃由其他廠房支援，但仍將影響九月份營收表現，若限電延續，甚至影響到十月。PCB 廠商已告知客戶停電狀況，客戶了解此部份為 PCB 廠商無法控制的情況，訂單會延後至第四季出貨。

影響標的：

金像電 (2368-TW)： PCB 中國江蘇產能佔 74.4%，工廠因電停工、但非全面停工、是輪流停工。主要影響 NB、消費型產品及中低階伺服器等… 但台灣廠支援大陸產能不足，相互支援，將影響降至最低。股價近期雖有影響，但短空長多。

華通 (2313-TW)：PCB 中國江蘇產能佔 75%，江蘇各地區輪流停工，並非完全停工。中國惠州產能部分，雖有收到降載通知，但因自備發電機，惠州廠營運暫不受影響，且九月份推出的新款手機和真無線耳機已經進入備貨期，除了持續供應手機板，也取得二項新料號訂單，預期此波限電措施後，獲利率可望回到正常水準。

南電 (8046-TW) ：PCB 中國江蘇產能佔 40%，ABF 載板產能佔 9%。江蘇廠目前降載生產到 9 月 30 日，因目前載板產能滿載，PCB 類在台灣廠區無產能，因此其餘廠區較難支援生產，影響較大會再 PCB 生產這塊。依據目前廠房及客戶規劃，到今年底前供需均持續緊張，且明年將更吃緊，不論是現有產能以及新規劃產能，皆已被客戶預定光。預計一直到 2023 年仍供不應求。股價近期雖有影響，但短空長多。

聯茂 (6213-TW) ：CCL 銅箔基板中國江蘇產能佔 82%，目前停工至 9 月 30 日。東莞廠及無錫廠區生產也遭當地限電波及，讓傳統旺季蒙上陰影，預估將調他廠支援。但高階 CCL 需求不斷增加，長期營收成長維持積極看法。股價近期雖有影響，但短空長多。

礙於版面有限，更多限電影響下的個股，如台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)、景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 及台郡 (6269-TW) ↓↓↓點此↓↓↓ 

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