 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

搶內用商機 王品旗下原燒首開全新旗艦店

鉅亨網記者王莞甯 台北
王品旗下燒肉品牌原燒進行開出17年來最大改造。(鉅亨網記者王莞甯攝)
王品旗下燒肉品牌原燒進行開出17年來最大改造。(鉅亨網記者王莞甯攝)
Tag
王品燒肉餐飲

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (30) 日宣布，旗下燒肉品牌原燒進行開出 17 年來最大改造，10 月起推全新旗艦店「Oh my! 原燒」，客單價從 800 元提升至 850-900 元，並將視情況，旗下 16 家原燒分店可望逐步調整，未來 3 年有望穩步再新開 5 家店。

王品董事長陳正輝日前在股東會中表示，強體驗、聚餐型的燒肉業態是集團發展之重，看好開放內用後人潮回流機會大。

王品說明，隨著燒肉市場百花齊放，成立 17 年的原燒必須求新求變，此次以年輕潮流風格進行品牌再造，包括品牌名、菜色呈現、主視覺、空間氛圍和菜色均有明顯調整。

Oh my! 原燒在菜單升級後，首度引進日本 A5 和牛、28 天熟成安格斯黑牛，將套餐總價帶最高拉至逾 3000 元，預料將推升平均客單價由 800 元至 850-900 元，藉此搶攻不同價格帶的燒肉市場。

王品強調，火鍋、燒肉是國內最受歡迎的餐飲二大業態，將持續積極開發不同的品牌並展店，以提升在這二大市場的市占表現。

另外，五倍券振興措施即將開跑，王品預估集團加碼的振興措施，將發放多達 8200 萬元現金，並帶入約 2.5 億元的營收挹注。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
王品2727
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞