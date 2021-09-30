搶內用商機 王品旗下原燒首開全新旗艦店

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (30) 日宣布，旗下燒肉品牌原燒進行開出 17 年來最大改造，10 月起推全新旗艦店「Oh my! 原燒」，客單價從 800 元提升至 850-900 元，並將視情況，旗下 16 家原燒分店可望逐步調整，未來 3 年有望穩步再新開 5 家店。

王品董事長陳正輝日前在股東會中表示，強體驗、聚餐型的燒肉業態是集團發展之重，看好開放內用後人潮回流機會大。

王品說明，隨著燒肉市場百花齊放，成立 17 年的原燒必須求新求變，此次以年輕潮流風格進行品牌再造，包括品牌名、菜色呈現、主視覺、空間氛圍和菜色均有明顯調整。

Oh my! 原燒在菜單升級後，首度引進日本 A5 和牛、28 天熟成安格斯黑牛，將套餐總價帶最高拉至逾 3000 元，預料將推升平均客單價由 800 元至 850-900 元，藉此搶攻不同價格帶的燒肉市場。

王品強調，火鍋、燒肉是國內最受歡迎的餐飲二大業態，將持續積極開發不同的品牌並展店，以提升在這二大市場的市占表現。

另外，五倍券振興措施即將開跑，王品預估集團加碼的振興措施，將發放多達 8200 萬元現金，並帶入約 2.5 億元的營收挹注。