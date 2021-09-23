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〈五倍券來了〉二大餐飲集團振興方案出爐 王品估將送出8200萬現金

鉅亨網記者王莞甯 台北
六角強打發放電子紅包券添第四季營運動能。(圖：六角提供)
六角強打發放電子紅包券添第四季營運動能。(圖：六角提供)
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五倍券王品六角餐飲

振興五倍券開放數位綁定，10 月 8 日起可正式領取使用，看準消費大餅，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (23) 日宣布，將推「政府拚振興、王品發現金」活動，預估將發出 8200 萬元刺激業績動能，而六角 (2732-TW) 同樣強打發放電子紅包券，每名會員最高可領 92000 元，全力衝刺第四季營運動能。

王品指出，王品去年搭上三倍券振興措施強打「幫你付 1000 元」的活動，消費者反應熱烈，最後總計發出 7500 萬元現金，隨著五倍券振興措施將起跑，預估將發出 8200 萬現金，力拚帶動餐飲業復甦。

王品今年的振興活動第一階段自 9 月 27 日至 11 月 30 日，旗下 21 品牌、275 家門市消費金額滿 1000 元即可領「王品振興金 500 元兌換券」2 張，依此類推無上限。

而王品第二階段活動則是自 12 月 1 日起至 2022 年 1 月 28 日，消費滿 1500 元加上「王品振興金 500 元兌換券」1 張，即可當場領回現金 500 元 (或現場折抵消費金額)，依此類推無上限。

六角則指出，自 10 月 8 日起至年底，持任一面額紙本振興五倍券至旗下品牌消費，包含日出茶太、銀座杏子豬排、京都勝牛、段純貞、大阪王將、英格莉莉、美利河和太陽蕃茄拉麵等，可享有至少 15 項以上的優惠，最高可折抵 1382 元。

為深化會員經營，六角強調，旗下美食通 APP 會員若使用第一重消費優惠，即可再獲得千元電子紅包券，電子紅包券不限品牌每日消費皆可領取一份，日日累積無上限，最高可領取 92000 元，並可轉贈 APP 好友。

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