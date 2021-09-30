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兩業務新品齊發 鈊象單月營收可望再創新高

鉅亨網記者林薏茹 台北
鈊象今(30)日召開法說。(鉅亨網記者林薏茹攝)
鈊象今(30)日召開法說。(鉅亨網記者林薏茹攝)
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鈊象遊戲手遊博弈

鈊象 (3293-TW) 今 (30) 日召開法說，董事長李柯柱表示，營運主要動能來自六大網路遊戲平台，下半年相關業務營收將較上半年成長，短期目標為單月營收突破今年 3 月寫下的歷史新高。

李柯柱表示，今年 1 至 8 月營收較去年同期成長 41%，從前 8 月表現來看，是公司的豐收年，也優於原先預期，主要成長動能來自六大 APP 平台。

展望後市，李柯柱表示，網路遊戲業務方面，下半年營收將較上半年成長，商用遊戲機則受中國先前疫情復燃影響，營收估將與上半年表現相當，樂觀看待下半年各產品線營收與獲利表現，短期目標為單月營收突破 3 月最高峰 9.94 億元。

在網路遊戲方面，鈊象今年底前預計推出經典 IP 手遊新作《唯舞獨尊》，初期以台灣市場為主，盼在經典 IP 效益帶動下，能吸引老玩家回流；同時，也將運用 IGS 智能營運平台，提高各遊戲平台效益。

商用遊戲機方面，鈊象目前主力市場仍為中國與美國，上半年奧特曼系列變身大決戰與狂野飆車 9 如期推出，市場反應熱絡；下半年預計在美國推出狂野飆車 9 及新的魚機，第四季業績可望逐步發酵。

鈊象 2017 年起耕耘美國博弈遊戲市場，授權給當地代理商，對於美國市場布局，李柯柱表示，目前仍以三大洲為主，市占率約 5-6 成，明年 3 月將推出第二個平台，盼能拓展剩下的 4 成市場，提高市占率，未來還有更大發揮空間。

李柯柱也說，過去兩三年是公司快速成長階段，外界也因此對後市展望抱持期待，但由於先前營收基期較高，未來營運可能無法像過去幾年快速成長。

為使營運長期穩定發展，鈊象近幾年啟動新發展策略，單一產品線、單一市場營收占比不超過 20%，盼能藉此發展更多平台、擴展至更多市場。從各地區營收占比來看，目前台灣約 35%，東南亞、美國、中國則各約 2 成以內。

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