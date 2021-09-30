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中信、和泰攜手推買車神卡 購車全額刷卡1%點數回饋

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
中信、和泰攜手推買車神卡 購車全額刷卡1%回饋無上限。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)
中信、和泰攜手推買車神卡 購車全額刷卡1%回饋無上限。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)
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中信中國信託和泰信用卡和泰Pay和泰Points聯名卡

國內首張買車神卡出現！中信金 (2891-TW) 旗下中信銀攜手和泰車，推出全台首張可「不限金額」購車的聯名卡，且綁定和泰 Pay 購車享 1% 和泰 Points 回饋無上限。

中信銀董事長利明献今 (30) 日宣布，中國信託和泰聯名卡是中國信託銀行發展交通支付生態圈，也是和泰集團數位轉型的重要里程碑，整合和泰集團內包括：和泰汽車、yoxi、iRent 等數位服務，擴大服務車主及每一位消費者的交通需求。

「中國信託和泰聯名卡」綁定「和泰 Pay」刷卡購買 TOYOTA、Lexus 車款，即享 1% 和泰 Points 回饋無上限；另外，預約 yoxi 乘車派遣服務最高享 6% 和泰 Points 等多元回饋，一卡提供購車、養車、租車及搭車的全旅程服務，打造全方位交通支付生態圈。

中信銀支付暨消金產品處副總陳德風指出，所謂「交通支付生態圈」，是指卡友至指定加油通路、量販通路、旅遊通路及海外消費，可獲得 2% 和泰 Points 回饋，而和泰 Points 1 點等於新臺幣 1 元，可全額折抵和泰汽車回廠維修保養費用。

陳德風表示，由於鎖定整個移動生活圈，因此此張神卡的目標客群將瞄準和泰車主、新購車卡友以及 yoxi 會員，力拼一年內發卡量可達 20 萬卡。

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