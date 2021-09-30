環球購物桃園A19今起試營運 挹注新營運動能

冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心今 (30) 日宣布，旗下桃園 A19 據點今日起試營運，是新冠疫情發生後全台首家開出的商場，定位為國內首家綠色永續商場、智能購物中心，並攜手樂天打造串聯線上線下的樂天生活圈。

環球購物中心桃園 A19 為地上 7 層、地下 2 層的全新型態商場，營業面積近 8000 坪，是環球購物第 8 家店，也是第 3 家桃園捷運沿線商場，預計將有超過 70 個品牌進駐。

環球購物說明，A19 附近青埔商圈移居人口持續增加，因此，進駐品牌以餐飲 + 娛樂和住居生活服務為主，占比各達 4 成，同時，有超過一半品牌是百貨、桃園獨家或新形態店型。

環球購物強調，A19 以全台首家綠色永續商場為定位，公共空間包括照明及空調使用等採設備系統化管理，藉此節能減碳，並設有特斯拉、保時捷充電座共 13 格。

環球購物成立迄今超過 15 年，全台共有 8 家商場，從深入社區的全客型商場新北中和、屏東市，到一日生活圈的車站型商場板橋車站、南港車站、新左營車站，以及桃園捷運沿線區域發展型商場桃園 A8、林口 A9、桃園 A19，是全台發展最廣的車站型連鎖商場。