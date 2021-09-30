成交量萎縮、缺乏主流股 台股震盪投信買超股相對強勢

撰文：劉宗志

中國地產商恆大財務危機驚動全球股市下跌，美股道瓊指數失守半年線，整體操作應趨於謹慎。個股表現應該是短中期的基調，而業績以及獲利成長動能，仍然是接下來選股的主軸。

台股在今（2021）年 7 月 15 日見到 18,034 歷史新高點後，開始出現明顯修正，從技術分析線型來看，指數以 ABC 波方式出現 2 段式下修，到了 8 月 20 日一度見到 16,248 波段低點，總計修正了將近 1,800 點，也就是 1 成左右，才開始出現明顯反攻。

無奈台股再度出現秋節變盤的威脅，中秋連續假期台股休息 2 個交易日，恰好遇上美股為首的國際股市因恆大財務風暴衝擊而重挫，造成台股在 9 月 22 日秋節過後的開盤首日出現補跌，指數下跌逾 2%，終場重挫 350 點收在 16,925 點，再度失守半年線 17,162 點。

電子股拖累大盤

消費類股表現強勢

觀察前波帶領台股反攻的精神指標股台積電（2330），9 月 22 日以跳空下跌方式摔落季線與半年線之下，雖然下檔空間應該不大，短中期陷入整理的機會已經明顯增加，這也讓大盤指數要再維持強勢表現的難度提高。進一步觀察各類股表現，可以發現電子類股整體跌幅達 3.56%，比大盤的 3.23% 跌幅還要大，是拖累大盤的主因。

其他占大盤成交比重較大的類股，除了航運、鋼鐵有較明顯的修正外，包括金融、電機、塑膠、通信網路、貿易百貨等，9 月以來的表現都相對強於大盤及電子股。其中，百貨類股漲幅接近 1 成，表現最為強勢，主要是受電商股富邦媒（8454）一舉突破 2 千元大關的表現帶動，而遠百（2903）也有正報酬，顯示內需消費族群正在抬頭。

不過，電子股並非全部表現弱勢，先前已經領先修正過的個股，在近期大盤修正走勢當中相對抗跌，甚至出現逆勢上攻的表現。IC 設計龍頭股聯發科（2454）自 9 月來為正報酬，相對大盤與整體電子股強勢，在國際股市不再出現大跌的前提下，聯發科短中期維持橫向整理的機會居多，下檔空間有限。

另一檔電子指標股聯電（2303）在 9 月初一度創 72 元波段高點，是大盤前波反彈的主力指標之一，雖然之後也跟隨大盤拉回，不過 9 月以來也還維持 2% 以上的正報酬，是後續投資人可以觀察的重點指標。

除了電子股仍有少數撐盤要角之外，金融股獲利績優生富邦金（2881）因為 9 月有除權狀況，如果還原權值來看，富邦金 9 月來只小幅下跌 0.22%，表現也明顯強於大盤。此外，塑化權值股台塑（1301）、南亞（1303）表現也相對大盤與電子股抗跌，同樣是近期撐盤的重心。

雖然台股仍然有少數權值股表現相對抗震，不過從整體格局來看，大盤接下來要再突破今年 7 月創下的 18,034 點歷史新高，短中期內機率恐怕不是太大。

量能不足

台股操作難度高

首先，台股量能表現受到先前當沖降稅是否延長的風波影響，成交量開始萎縮。7 月大盤創新高當時，台股量能動輒 5、6 千億元以上，均量也有 5 千億元以上的高水位，但到了 8 月時，日均量一下子掉到 3 千 6 百億元左右，9 月上旬的日均量進一步降低到 3,168 億元，而到了秋節前後，5 日均量更掉到 3 千億元以下。所謂巧婦難為無米之炊，量能不夠、柴火不烈，大盤要再往上攻高的動能自然也不足。

其次，台股技術線型已經有轉弱跡象。大盤進入 8 月之後持續拉回整理，半年線已經數度跌破，原先的季線支撐也已經彎頭向下，形成上檔壓力。在大盤線型結構不如先前強勢的狀況下，以盤代跌，等待整理後再度出量攻擊的時機，會是較佳的策略，同時，也要提防國際股市進一步轉弱，牽動台股表現。

再者，台股主流不明。上半年表現最為強勢的族群當屬航運類股當中的貨櫃次族群，不過在長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）紛紛於 7 月初領先大盤見高後，出現了 3 個月的拉回整理走勢，期間雖然出現零星反彈，但由於交易不復先前熱絡，股價無法再度創高。

少數權值股如聯電、富邦金等，9 月雖然出現相對大盤強勢的表現，不過畢竟強勢權值股只是少數，而這些權值股並未全面帶動同族群個股表現，例如，聯電 9 月一度創波段新高，但台積電 9 月上旬來到 635 元之後未再走高，今年元月 670 元的高點更是難以突破。

選股看營收表現

可留意投信動作

至於金融股領頭羊富邦金，確有帶動類股走強，類股指數在 9 月 16 日創下 1,636 點波段新高，不過金融股股性一向溫吞，占大盤權重也有限，要擔綱大盤多頭重心的動能稍嫌不足。

此外，中國房地產巨頭恆大債務高達 3 千億美元，其財務危機引發全球股市下跌，道瓊指數 3 個交易日合計下跌 832 點，已跌破半年線關卡，是今年來首見失守半年線的狀況，其他包括那斯達克、標普 500、費城半導體等重要指數表現也不佳，以美股馬首是瞻的國際股市自然不容易上攻。

由於近期台股成交量明顯比 7 月高檔時萎縮不少，不利指數上攻，加上盤面缺乏主流股，市場持股信心不夠，偏好短線進出，導致操作難度增加，建議在指數未重新收復季線之前，持股水位不宜過高。

個股方面，以業績較佳的晶圓代工、IC 載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為觀察指標。從近期投信買超、股價表現相對大盤強勢，且單季獲利較去年同期成長的個股來看，包括創意（3443）、景碩（3189）、南電（8046）、智原（3035）、聯電、世界（5347）、中美晶（5483）等，入列的電子股多屬於上游產業。

這些個股股價表現相對大盤強勢的原因，主要還是訂單與業績展望仍強，加上著重基本面選股為主的投信資金加碼不少，可望為這些個股帶來一定的下檔支撐。在台股整體盤勢不夠強勢的狀況下，操作應以分批低接為主，業績及獲利成長動能仍然是接下來選股的主軸。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 10 月號第 169 期

來源：《Money 錢》

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