TIAF臺中國際動畫影展 十月登臺

文／理財周刊企劃製作

二○二一臺中國際動畫影展十月八日至十三日於新時代凱擘影城登場，呼應本屆「維度－空間」主題，特選出橫跨不同時空、遍及四大洲的動畫影片，共有一五六部動畫，包括十二部國際口碑長片、一四四部短片，題材多元，有多片今年剛入圍安錫動畫影展的新作及希臘賽薩洛尼動畫影展得獎影片，邀請動畫迷十月相約臺中共同朝聖。

臺中市長兼臺中市影視發展基金會董事長盧秀燕表示，「二○二一 TIAF 臺中國際動畫影展」為國內規模最大的動畫盛會，「短片競賽」更成為臺灣動畫與國際接軌的交流平臺，優秀動畫影視業者參與度年年增加，也積累城市行銷動能，讓臺中被全世界看見。

今年以「橫跨邊界、邁向新世界」的靈感來傳達「維度－空間」主題，象徵動畫打破時間及空間的限制，流動的膠卷帶領人們進入多維度的想像世界，透過溫度與情感渲染力療癒人心、更搭起創作者與世界對話的橋樑。

影展視覺設計由新銳動畫導演劉冠汶擔任，藉由動畫創作中代表視覺暫留原理的「西洋鏡」來呼應影展主題「空間」的具象化，帶領觀眾用第一視角觀賞動畫作品，如同小型電影院的放映機，展示旋轉中的連環圖像，傳達出跨越邊界，一起作為世界共同體的正面能量。

動畫專家學者擔綱策畫

首波公布的十二部長片單中，反映近年國際的創作趨勢，像是今年入圍安錫動畫影展的科幻影片《雲端殺機》講述天才程式設計師，犧牲個人生活與職業，建造出前所未有的超級電腦﹔亦有為女權發聲之作，改編自真人真事的《災星少女》講述美國少女珍，被懷疑與竊賊同夥，勇敢站出來證明自己清白的冒險之旅。

片單中不乏揭露黑暗獨裁歷史情境，《黎明前的黑暗英雄》導演改編自身童年經驗，在巴西獨裁恐怖下，主角喬賽涉入政治綁架案而流亡異地，一段不為人知的黑暗過去還有屬於文學味道濃厚的《鼻子，或異見者的陰謀》、《群島》等，都是上乘佳作。

第二波公布的短片單中，邀請動畫專家學者擔綱節目策畫，涵蓋三個單元。「奇異時空裡的情感作用力」單元呈現世界各地歷史文化觀點及未來的想像，《月光光心灰灰》是一九八九年曾榮獲奧斯卡最佳動畫短片的德國勞恩斯特恩兄弟，以停格技術和類似的架空世界設定闡述人性的貪婪爭奪。

「新時代療癒厭世風」單元以時下年輕人喜愛錄製的網路短影片為發想，《不安之身》入圍坎城影展的日本導演水尻自子作品將在臺灣首映，反映現今手機與網路充斥的生活。「距離之愛」單元講述生活中忽遠忽近的情感及生命距離，如《脊與脊之愛》描述背脊彎曲的男子和頭僅能上仰的女子，在城市中尋找真愛故事。

短片競賽 打造國際舞臺

特別的是，今年影展與頗負盛名的希臘塞薩洛尼基動畫影展（TAF）合作交換節目片單，特別放映二○二○希臘塞薩洛尼基動畫影展一般組首獎《世界末日之間》和學生組首獎《去他 X 的意外》等精彩動畫短片，邀請市民朋友們一同探索來自希臘文化底蘊的優秀創作作品。

國內規模最大的動畫盛會「臺中國際動畫影展」今年邁入第七屆，其中「短片競賽」單元共有來自一○四個國家及地區，共計二七一六件作品參賽，件數創歷屆新高。臺灣的動畫創作者更是不遑多讓，共有十二部作品入圍，包含新銳導演楊子新的《轉啊》，引領觀眾將目光轉進臺中市各大觀光景點，堪稱臺中市觀光一日指南連俊傑與李柏翰共同執導《蘊．孕》，透過精緻的剪紙動畫，以饒富詩意的方式闡述人的內在如何形成、進而茁壯，相當令人期待。

臺中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，基金會自二○一七年起正式接手辦理 TIAF，除重新調整影展定位、嘗試主題式觀摩單元策畫，更首度辦理國際競賽徵件及增設「臺灣首獎」，以鼓勵臺灣在地原創動畫，並規劃一系列動畫推廣教育活動，培育種子教師，提升孩子對動畫的興趣，致力將各國動畫的多元面向帶進臺灣，為臺灣民眾打造藝術動畫的國際舞臺。

臺中國際動畫影展於 10 月 8 日在新時代凱擘影城登場，喜愛動畫的朋友千萬別錯過。

2021 兒童動畫種子教師培力工作坊圓滿結束，盼將動畫融入課程教學，提升孩子興趣，讓動畫藝術向下扎根。

來源：《理財周刊》1101 期

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