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〈台幣〉外資出走潮 連3貶收27.866元 月線翻黑

鉅亨網新聞中心
外資出走潮 新台幣連3貶收27.866元 月線翻黑。(鉅亨網資料照)
外資出走潮 新台幣連3貶收27.866元 月線翻黑。(鉅亨網資料照)
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新台幣匯率央行美元指數貶值

近來美元升勢擋不住，今 (30) 日為季底最後一個交易日，出口商美元部位大多完成調節，在外資持續出走下，新台幣走勢現疲態，連續 3 個交易日貶值，終場收在 27.866 元，貶 4.6 分，續寫逾 1 個月新低，台北外匯成交值 12.55 億美元

新台幣月線翻黑，累計 9 月貶值 9.4 分或 0.34%。

美債殖利率持續走揚，資金逐漸回流美國，帶動美元指數一舉衝破 94 關卡，創 1 年來新高，新台幣延續貶勢，最低來到 27.872 元，逐步往 27.9 元靠攏，終場貶值 4.6 分，以 27.866 元作收，台北及元太外匯市場成交值合計 18.885 億美元，較前一日略縮。

台北股匯市今天表現脫鉤，大盤一度勁揚逾百點，逼近萬七，但尾盤台積電出現調節賣壓，指數漲幅急縮，上漲 79 點，收在 16934 點，外資今天續砍 78 億元，累計 3 個交易日大舉賣超 573 億元。

央行總裁楊金龍今天赴立院備詢，對於近來新台幣較強，他指出，主要是資金流入及出口表現佳所致，未來走勢不太敢預測，尤其是通膨將加速美國緊縮貨幣政策，美元轉強，全球股匯市都受影響。

觀察主要貨幣兌美元走勢，根據央行統計，美元指數上漲 0.48%，日圓重貶 0.52%，歐元貶值 0.49%，新加坡幣貶值 0.22%，韓元新台幣分別貶值 0.19%、0.17%，人民幣則小幅升值 0.07%。

新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

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