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〈紐約匯市〉美元從一年高點回軟 9月月線漲1.7%、季線收紅 

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉美元從一年高點回軟 9月月線漲1.7%、季線收紅  (圖:AFP)
〈紐約匯市〉美元從一年高點回軟 9月月線漲1.7%、季線收紅  (圖:AFP)
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美元對主要貨幣周四 (30 日) 盤中震盪，尾盤從一年高點滑落，但美元指數 (DXY) 仍保持在 94 之上，主要受到美國初領失業救濟金人數增加所打壓，且投資人歷經前幾天大漲行情後選擇先保有收益。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 最高攀抵 94.504，是去年 9 月 28 日以來最高，紐約尾盤報 94.199，下滑 0.2%。

DXY 本月勁揚 1.7%，是月線連續第二次收紅。第 3 季累計上漲 2%。

疲軟的經濟數據讓美元連四日升勢中斷，美國勞工部公布，上周初領失業救濟金人數增為 36.2 萬人，高於分析師預估的 33.5 萬人。

凱投宏觀經濟學家 Joseph Marlow 說：「就算最近美元進一步下滑一些，我們仍看好之後重拾漲勢。相較於其他主要國家長天期債券殖利率，美國的殖利率升幅大得多，而且最重要的是主要靠實質殖利率上揚帶動，反映市場預期貨幣政策將收緊。」

美國 10 年期公債殖利率報 1.524%，接近周二觸及的 1.567% 三個月高點。

美元日圓一度升抵 112.07 日圓，是 2020 年 2 月來最高，紐約尾盤貶 0.5% 至 111.36 日圓，是 8 月中旬迄今最大跌幅。

儘管如此，美元日圓 9 月仍累計升值 1.2%，第 3 季共上揚 0.4%

歐元美元貶值 0.1% 至 1.1586 美元，稍早一度跌到 1.1563 美元，是 2022 年 7 月以來最疲軟。

歐元美元 9 月共貶值 1.9%，第 3 季累計下滑 2.2%

對風險敏感的澳幣周四相對穩健，上揚 0.8% 至 0.7232 美元，因中國鐵礦砂價格在黃金周連假之前大漲。

加密貨幣上漲，比特幣漲 5.7%，報 43929 美元以太幣上漲 6.2% 至 3028 美元兩大加密幣分別從 9 月高點回跌 20% 和 27%。

截至周五 (1 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

 

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