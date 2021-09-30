勞動基金再爆弊案 投信基金經理人涉代操炒股

繼勞金局前官員游迺文爆出勞動基金弊案後，檢調又查出統一投信 2 名基金經理人任職期間涉嫌代操炒股，不法獲利合計約 8000 萬元，勞動基金再次捲入弊案，台北地檢署今 (30) 日指揮調查局兵分 15 路搜索，約談孫男、張男等 11 人說明。

調查局台北市調查處獲報，孫姓基金經理人涉嫌於 2017 至 2011 年間，利用職務之便，在勞金局委託辦理公務員退休撫卹基金、勞工退休基金時，提前以友人帳戶下單，待勞動基金進場後再出脫股票，不法獲利約 5000 萬元。

孫男先前也捲入勞動基金弊案，當時被指控與前勞金局官員游迺文勾結炒作遠百股價，遭到北檢拘提聲押，法院裁定 200 萬元交保，目前正由台北地方法院審理中。

另一名張姓基金經理人涉嫌以相同手法，提前透過友人的證券帳戶，買進公司基金預定要交易的股票牟利，不法獲利約 3000 萬元。

檢調今天兵分 15 路搜索，約談張姓、孫姓基金經理人等 11 人到案，全案朝違反《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪嫌方向偵辦。檢調研判，兩人犯行各自獨立，因未盡基金善良管理人注意義務及忠實義務，皆被統一投信解職。