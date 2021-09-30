 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

防堵詐騙 8家虛擬通貨平台11月底未完成洗防聲明將開罰

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
防堵虛擬幣詐騙 8家虛擬通貨平台11月底未完成洗防聲明將開罰。(鉅亨網資料照)
防堵虛擬幣詐騙 8家虛擬通貨平台11月底未完成洗防聲明將開罰。(鉅亨網資料照)
Tag
虛擬貨幣虛擬通貨虛擬通貨平台金管會比特幣洗錢防制洗錢

金管會今 (30) 日表示，今 (2021) 年 7 月 1 日起將虛擬通貨平台會納入洗錢防制管理範疇，有 8 家業者適用納管，須在 11 月底前完成洗錢防制法令遵循的聲明，屆期未改善者，最高可處千萬元罰鍰。

金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第 17 條規定之解釋令，銀行局副局長林志吉表示，依本辦法第 17 條第 1 項規定，虛擬通貨平台應依金管會指定的文件、資料及方式，完成洗錢防制法令遵循的聲明。業者若未完成聲明而從事各目活動，金管會得依洗錢防制法第 6 條第 4 項規定，限期令其改善，屆期未改善者，處新臺幣 50 萬元以上 1000 萬元以下罰鍰。

金管會指出，適用業者包括，王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、塞席爾商共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）、數寶（Subo）等 8 家虛擬通貨平台。

林志吉進一步說明，金管會經行政院指定為本事業（虛擬通貨業者）的洗錢防制主管機關，並不涉及本事業的產業治理、經營管理、消費者保護等事項；換言之，對於已經完成洗錢防制法令遵循聲明的業者所經營的業務，金管會並未給予核准或任何形式的認可。

如果業者從事的活動，例如違反金融法令，從事吸收存款或儲值、國內外匯兌或資金移轉等金融特許業務，因為屬於刑事責任，仍應由司法機關認定具體事實依法處理，不因納入洗錢防制規範而豁免。

金管會再次提醒民眾，虛擬通貨是具有高度投機性的數位「虛擬商品」，並非貨幣。此外，虛擬通貨不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平台也不是經金管會核准設立的機構。

林志吉強調，鑒於虛擬通貨市場資訊不透明，易受人為操作或炒作，價格波動大，投資風險高，民眾在從事交易前，務必充分瞭解其運作模式，審慎評估風險，避免遭受詐騙或投資損失致生權益受損。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞