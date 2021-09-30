前8月中間產品出口年增逾3成 增幅近11年來同期新高

我國對外貿易位居全球價值鏈中間層，按出口貿易結構區分，中間產品向為出口主力，根據財政部統計，最近 10 年中間產品占我總出口比重維持在 77% 以上，今 (110) 年前 8 月年增幅也有 33.2%，增幅為近 11 年來同期新高，進一步推升占比至 78.4%，較去年同期增加 1.4 個百分點。

財政部統計處表示，依國際商品統一分類 (HS)4 碼觀察，以積體電路 (8542) 占比 44.0% 最高，顯示我國在全球半導體產業供應鏈居於關鍵地位，其次則為電腦零附件 (8473)、石油煉製品 (2710)、液晶裝置 (9013)、無線傳輸器具零附件 (8529) 比重介於 2.2%~4.9%，統計前 5 大貨品占比合計近 6 成。

統計指出，前 8 月資本財、年增幅 20.9%，出口占比 12.5%，較去年同期減少 1.0 個百分點，主要是自動資料處理機 (8471)、手機 (8517) 占比下滑較多，另外儲存媒體 (8523) 出口比重也下降 0.3 個百分點，另外消費品則逆勢年增 26.5%。

就主要出口區域觀察，中間產品以對中國大陸與香港、東協並居兩大市場，近 10 年來比重各占 5 成及 2 成左右，對美國、歐洲及日本占比介於 5.8% 到 9.0%。

統計處分析，主要受惠於新興科技 應用及遠距商機活絡，加以國內半導體業具有領先製程優勢，今年前 8 月中間產品對上述 五大市場出口年增率均逾 2 成。

至於資本財以美國為最大外銷國，109 年對其出口占比 38.1% 創歷史新高，今年前 8 月在變壓器 (8504)、電機器具 (8543)、手工具 (8205) 等出口增加支撐下， 占比也有 34.7%，其次對中國大陸與香港、歐洲出口比重約占 2 成上下，對東協、日本皆不及 1 成。

另外，消費品前 3 大出口市場與資本財相同，受新冠肺炎疫情影響，帶動歐美市場對運動 用品、腳踏車等需求攀升，累計今年前 8 月出口年增率以美國增 39.9%、歐洲增 34.4% 最為顯著。