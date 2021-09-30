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和泰車打造數位服務生態系 推三大新服務

鉅亨網記者王莞甯 台北
和泰集團打造三大數位新服務。(圖：和泰車提供)
和泰集團打造三大數位新服務。(圖：和泰車提供)
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toyotalexus和泰車車市

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (30) 日宣布，和泰集團打造三大數位新服務「和泰 Pay」、「和泰 Points」和「中國信託和泰聯名卡」，從過往以車為中心轉變為以人為中心，而明年將再推出和泰商城，藉此推動更完整的數位服務生態系。

和泰車說明，成立 70 多年來專注於汽車銷售、維修服務和汽車價值鏈的整合，面對全球經營環境的挑戰，近年來加速從汽車公司轉型為移動服務公司， iRent 目前已成為全台最大共享汽車業者，並於去年底推出 yoxi 乘車派遣服務。

而此次和泰集團再打造三大數位新服務，首波已導入和泰 Pay 的服務包括 My Toyota APP(原驅動城市)、 TOYOTA 官網、LEXUS Plus APP、 LEXUS 官網和 yoxi APP 及官網，並整合既有點數推出和泰 Points，以強化與消費者的互動頻率。

和泰車說明，10 月起消費者於 TOYOTA、LEXUS 服務廠消費即可累積和泰 Points，並以點數折抵維修保養金額、兌換品牌精品，同時，與超商合作推線上和泰 Points 兌換區，增加點數使用範圍，明年預計再推出和泰商城，打造更完整的服務生態系。

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