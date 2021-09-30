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炒房幫兇曝光！金管會揪銀行不動產授信有四大缺失

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
炒房幫兇曝光！金管會揪不動產授信四大缺失。(鉅亨網資料照)
炒房幫兇曝光！金管會揪不動產授信四大缺失。(鉅亨網資料照)
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打炒房選擇性信用管制金檢不動產授信金管會不動產炒房央行

炒房氣焰居高不下，配合央行打炒房，金管會自去 (2020) 年 12 月中旬，開始針對銀行不動產授信祭出專案金檢，檢查局組長江貽中今 (30) 日表示，金檢時銀行最常犯的主要「購屋貸款、購地貸款、餘屋貸款、工業區土地抵押貸款」等四大缺失。

金管會自去年 12 月 15 日至今年 3 月 31 日，針對 10 家本國銀行和 3 家票券金融公司辦理不動產專案金檢，央行日前再加碼第三波打炒房措施，金管會是否再祭新金檢備受矚目，江貽中表示，央行啟動選擇性信用管制措施是要打炒房，檢查局站在風險管理角度，主要是檢視投資客部分，以及銀行在貸放管理是否有疏失，這些都已納入查核重點，因此只會加強一般查核，不會再祭專案金檢。

針對已查核的不動產授信金檢，檢查局也揪出四大常見缺失態樣，江貽中表示，一是在購屋貸款部分，對於借戶已持有多筆或短期間辦理多筆購屋貸款者，未確實查證購屋用途合理性，即以購置自用住宅條件核貸。

或是借戶短期間內連續買進賣出房屋，未查證是否為投資客，並研擬風險管控機制。有的則是借戶財務能力欠佳，銀行短期間內仍核准對其辦理多筆購屋貸款，沒確實評估借戶還本繳息能力。

第二則是購地貸款部分，江貽中說明，銀行沒有向借戶徵提明確興建動工期程，或借戶多次辦理續約展期，未有效督導借戶依約動工開發，致貸放後數年仍未動工興建，即俗稱「養地」。

另一種則是，對於同一土地，短期間內交易價格大幅提高，或轉貸案件大幅增加貸款金額者，未確實評估借戶資金需求合理性及審慎辦理擔保品估價。

對於建築業者核給鉅額週轉金貸款者，未釐清最終資金用途是否用於辦理住宅建築及企業建築使用，也是常見的購地貸款缺失。

第三在餘屋貸款，江貽中表示，有銀行對於餘屋貸款承作條件未符合內部所訂規範，也沒有建立例外案件管理機制。以及對於餘屋去化率偏低或去化時程過長案件，沒落實逐步收回貸款額度，或調高利率的內部風險控管措施。

最後是工業區土地抵押貸款方面，江貽中表示，銀行沒有向借戶徵提興建或開發計畫，或所徵提計畫內容未明確，仍核准貸款。此外，對於借戶未依興建或開發計畫執行，銀行也沒依內部規範逐步收回貸款或調升利率。

江貽中表示，檢查局已在 5 月將金檢查到的主要缺失函送全體本國銀行和票券公司，要求各金融機構檢視自身是否有類似情形，並強化相關風險管理機制。

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