連環爆！Fed第三位官員陷道德醜聞

聯準會 (Fed) 兩名官員相繼陷入炒股風波後，週四 (30 日) 又傳出一名官員陷入道德醜聞。

週四美國經濟與政策研究中心 (CEPR) 發布「美聯準銀行的其他道德問題」報告，將矛頭對準里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin)。

該報告指出，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 炒股醜聞不是唯一值得更嚴格審查的道德問題，其他聯邦準備銀行總裁值得深入調查。

巴爾金曾任著名管理顧問公司麥肯錫的高層主管，其中有 6 年為麥肯錫財務長 (CFO)，有 3 年擔任風險長 (CRO)。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (圖片：FED)

自 2000 年以來，麥肯錫協助其客戶普渡製藥 (Purdue Pharma) 最大化地增加鴉片類藥物「鎮痛劑奧施康定（OxyContin）」的銷售，以獲得鉅額回扣。

麥肯錫事後面臨美國 50 個州的法律訴訟，遭遇嚴重的財務與商譽損失，2021 年稍早才支付超過 6 億美元的和解費。

CEPR 負責行政部門官員任命審查 (RDP) 主管 Jeff Hauser 指出，麥肯錫摧毀至少數百萬美國人的生活，巴爾金當時身為麥肯錫的風險長 (CFO)，其判斷能力非常令人懷疑。

目前沒有證據表明巴爾金直接參與麥肯錫行銷策略，但巴爾金拒絕回應此報告內容。麥肯錫發言人 DJ Carella 拒絕評論此報告。

週四 CEPR 報告料將為 Fed 帶來進一步道德審查、官員任命和交易規範改革的壓力。

去年新冠全球大流行爆發之際，聯準會 (Fed) 接連出手穩定經濟，宣布緊急降息至近乎零利率，還推出無上限量化寬鬆 (QE)，積極出手救市。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 去年頻繁進出股市，引發是否涉及利益衝突的疑慮，兩人週一 (27 日) 相繼宣布退休以平息外界非議。