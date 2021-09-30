債市震盪！經濟學家：這不是重演1970年停滯性通膨

週三 (29 日) High Frequency Economics 首席經濟學家 Carl Weinberg 表示，通膨預期仍受到暫時性供應問題影響，但這不是重演 1970 年代的停滯性通膨 (stagflation)。

週二全球美債殺聲隆隆，10 年期美債殖利率觸及 1.567% 高位，創下 6 月以來最高，週三該殖利率走勢震盪，早盤一度回落 1.50% 以下，接著午盤反彈至約 1.54%，尾盤又回落至 1.52% 左右。

美國、歐洲、日本、英國等四大央行總裁週三出席歐洲央行 (ECB) 舉辦的線上論壇，聯準會主席鮑爾指出，受到經濟重啟壓力和供應鏈問題影響，可能促使通膨持續時間比預期的更長。

Carl Weinberg 稱，全球晶片短缺、塞港和新冠疫情是「暫時的」供應問題，這不是系統性通膨壓力。(圖片：AFP)

High Frequency Economics 首席經濟學家 Carl Weinberg 週三受訪時表示，全球晶片短缺、塞港和新冠疫情是「暫時的」供應問題，這不是系統性通膨壓力。

Weinberg 提到，通膨是一個過程，而不是物價水準的一次性變化，這是我們現在看到的情況。

停滯性通膨 (stagflation) 是指經濟成長停滯與通膨同時存在，而一國的經濟成長趨緩，物價持續攀升，造成企業獲利衰退和民間消費支出萎縮、失業率攀升等經濟負面現象。

Weinberg 研判：「新冠疫情是讓美國經濟失衡主因之一，供應方面正受到新暫時性問題打擊而調整，但我們沒有看到 1970 年代出現的停滯性通膨過程再次出現。」

許多美國人抵制接種疫苗 (圖片：AFP)

Weinberg 稱：「鑒於那麼多美國人抵制接種疫苗、晶片短缺和主要貨櫃港口堵塞沒有立即的解決方案，但這不是聯準會的錯，供給和需求將重新平衡，意味之後物價將停止上漲。」

Weinberg 認為：「美國正在經歷一段非常艱難的時期，前所未見的速度重啟經濟，而在此過程中還遇到一些意想不到的顛簸。」