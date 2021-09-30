 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

債市震盪！經濟學家：這不是重演1970年停滯性通膨

鉅亨網編譯羅昀玫
債市震盪！經濟學家：這不是重演1970年停滯性通膨 (圖片：AFP)
債市震盪！經濟學家：這不是重演1970年停滯性通膨 (圖片：AFP)
Tag
1973美國經濟停滯性通膨通膨物價供應鏈ECB晶片短缺塞港新冠疫情暫時聯準會需求供給

週三 (29 日) High Frequency Economics 首席經濟學家 Carl Weinberg 表示，通膨預期仍受到暫時性供應問題影響，但這不是重演 1970 年代的停滯性通膨 (stagflation)。

週二全球美債殺聲隆隆，10 年期美債殖利率觸及 1.567% 高位，創下 6 月以來最高，週三該殖利率走勢震盪，早盤一度回落 1.50% 以下，接著午盤反彈至約 1.54%，尾盤又回落至 1.52% 左右。

美國、歐洲、日本、英國等四大央行總裁週三出席歐洲央行 (ECB) 舉辦的線上論壇，聯準會主席鮑爾指出，受到經濟重啟壓力和供應鏈問題影響，可能促使通膨持續時間比預期的更長。

(圖片：AFP)
Carl Weinberg 稱，全球晶片短缺、塞港和新冠疫情是「暫時的」供應問題，這不是系統性通膨壓力。(圖片：AFP)

High Frequency Economics 首席經濟學家 Carl Weinberg 週三受訪時表示，全球晶片短缺、塞港和新冠疫情是「暫時的」供應問題，這不是系統性通膨壓力。

Weinberg  提到，通膨是一個過程，而不是物價水準的一次性變化，這是我們現在看到的情況。

停滯性通膨 (stagflation) 是指經濟成長停滯與通膨同時存在，而一國的經濟成長趨緩，物價持續攀升，造成企業獲利衰退和民間消費支出萎縮、失業率攀升等經濟負面現象。

Weinberg 研判：「新冠疫情是讓美國經濟失衡主因之一，供應方面正受到新暫時性問題打擊而調整，但我們沒有看到 1970 年代出現的停滯性通膨過程再次出現。」

(圖片：AFP)
許多美國人抵制接種疫苗 (圖片：AFP)

Weinberg 稱：「鑒於那麼多美國人抵制接種疫苗、晶片短缺和主要貨櫃港口堵塞沒有立即的解決方案，但這不是聯準會的錯，供給和需求將重新平衡，意味之後物價將停止上漲。」

Weinberg 認為：「美國正在經歷一段非常艱難的時期，前所未見的速度重啟經濟，而在此過程中還遇到一些意想不到的顛簸。」

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞