〈貴金屬盤後〉黃金自半年低谷反彈 但本月、本季均收低

週四 (30 日) 交易，黃金期貨價格收高，終止將金價拉至約 6 個月低點的連 2 日跌勢，但美元走強與殖利率上升仍讓黃金本月和本季均收跌。

雖然黃金本月走低，但 Metals Daily 執行長 Ross Norman 指出，「理論上來說，黃金還有很多看漲理由：初期的通膨、停滯的經濟復甦，以及高到流鼻血的美股估值，還有債務上限與新浮現的能源危機。」

然而，根據道瓊市場數據，交易最活躍的黃金期貨價格本月仍下跌 3.4%，為 6 月以來最大單月跌幅，本季則收低 0.8%。

Norman 說：「今年迄今美元走強 5%，無助於黃金，而真實公債殖利率也沒有明顯下降。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 34.10 美元或 2%，收每盎司 1757 美元。

週三黃金下跌 0.8%，並收在 3 月 31 日以來交易最活躍期貨最低價。

Gold Stock Trades 編輯 Jeb Handwerger 表示，在今日收高之前，黃金一直走低，係因中國房地產巨擘恒大發生違約危機，讓投資者不得不拋售黃金以彌補股市追加的保證金。

「由於擔心中國房地產崩盤和放緩，以及該債務情形是否會蔓延到他國，宛如病毒式傳播，因此精明的投資者買進黃金作為避險。」他補充，礦業股和貴金屬的修正「是一生中最便宜的禮物。」

ICE 美元指數週四持平，但本週上升 1.1%，為近 6 月以來最大單週升幅。10 年期公債殖利率自週三的 1.54% 下降至 1.511% ，但本週收高。

美元上漲不利於美元計價的大宗商品，而公債殖利率上升不利於貴金屬 (如黃金和白銀)，因貴金屬不孳息，故而會削減買家興趣。

黃金多頭認為，通膨擔憂加劇、對中國經濟復甦的擔憂，以及美國債務上限問題，應會激勵黃金走勢。

然而，美元上升至去年秋季以降最高水準、因通膨擔憂而推升公債殖利率，以及對 Fed 削減購債的擔憂加劇，這些都會打擊黃金。

ActivTrades 高階分析師 Ricardo Evangelista 研究報告寫道：「黃金仍處於美元走強的壓力下，因為 Fed 提早縮表、公債殖利率上升，且美元也具有避險吸引力，讓美元有更多上行空間。」

12 月交割的白銀期貨價格上漲 56 美分或 2.6%，收每盎司近 22.047 美元。

週三白銀下跌 4.4%，並收在 2020 年 7 月以來最低收盤價。本月白銀下跌 8.2% 以上，為 2020 年 9 月以降最大單月跌幅，令本季創下近 16% 跌幅，為 2020 年第三季以來最大單季跌幅。

另一個可能給黃金帶來一些阻力的因素是中國糟糕的經濟數據。中國國家統計局週四表示，9 月份中國製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 49.6，這次自 2 月以來首次商業活動下降。

中國經濟疲軟可能會構成黃金和其他商品壓力，因為該國是貴金屬的最大買家之一。

與此同時，芝加哥採購經理人指數 9 月份自前月的 66.8 下降至 64.7，但週四黃金在該數據公布後持續走高。

Zaner 分析報告指出：「我們認為，貴金屬主流走勢向下，且可能會持續向下，直到全球成長預期再次出現正面聲浪，且恢復通膨觀點。」

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