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〈貴金屬盤後〉美元站上1年高點 黃金連2跌 觸及6個月低點

鉅亨網編譯許家華
〈貴金屬盤後〉美元站上1年高點 黃金連2跌 觸及6個月低點 (圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉美元站上1年高點 黃金連2跌 觸及6個月低點 (圖片:AFP)
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黃金白銀貴金屬

週三 (29 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收低，係因美元指數登上 1 年以來最高水準，導致黃金跌至 3 月下旬以來最低收盤價。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示：「在美元走強的情況下，黃金可能會進一步走弱。然而，黃金前景可能會受 Fed 偏好的通膨指標影響，即週五將公布的核心個人消費物價指數。」

GoldCore 營銷總監 David Russell 表示，Fed 迄今已經承認「通膨壓力是持續性的」，這點支撐其削減購債的觀點。「將削減購債行動提早，或者只是多加談論削減購債，都會讓黃金和白銀相較受制於上行，並且在短期內仍然容易受到下行的影響。」

「倘若削減購債的議論增加，或者股市對其做出負面反應，預期金屬短期內還會進一步下跌。」

「另一方面，如果市場認為 Fed 已經到了窮途末路，可能實際上幾乎沒有任何有意義的削減規模餘地時，黃金和白銀將再次突破上行。」他說。

  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 14.60 美元或 0.8%，收每盎司 1722.90 美元，為 3 月 31 日以來交易最活躍期貨最低收盤價。
  • 12 月交割的白銀期貨價格下跌 98 美分或 4.4%，收每盎司近 21.485 美元，為 2020 年 7 月以來最低收盤價。

ICE 美元指數週三上升 0.6%，但本週迄今上升 1.1%，過去一季增幅達 2.1%，對貴金屬價格構成壓力。

Kinesis Money 分析師 Carlo Alberto De Casa 報告寫道：「黃金和白銀價格已受到美元新一波反彈上漲以及 10 年期公債殖利率上升的衝擊。」

公債殖利率上升不利於貴金屬 (如黃金和白銀)，因貴金屬不孳息，故而會削減買家興趣。

週二，黃金與其他不孳息的金屬承壓，係因 10 年期公債殖利率上升至 6 月 25 日以來最高水準，30 年期公債殖利率則登上 7 月 1 日來最高。

De Casa 指出，貴金屬走勢是由「當前通膨不會像過去幾個月各央行預期那樣短暫」這樣的觀點驅動。

「這樣的情況可能會迫使 Fed 最早在 11 月就展開縮表行動 (降低系統中流動性的過程)。」

週三黃金交易之際，全球股市也試著從拋售中反彈，道指和 S&P 500 指數小漲作收。

其他金屬商品
  • 12 月交割的銅期貨價格下跌 1.1%，收近每磅 4.199 美元
  • 1 月交割的白金期貨價格下跌近 1.6%，收每盎司 947 美元
  • 12 月交割的鈀金期貨價格下跌 1.3%，收每磅 1830.30 美元
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